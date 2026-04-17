Los jueces de instrucción se plantan ante Bolaños por sus ataques a Peinado

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Junta de Jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha mostrado este jueves su apoyo al magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente a los «ataques profesionales y personales» y las «descalificaciones» del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y otros miembros del Gobierno. En una declaración institucional firmada este jueves y recogida por Europa Press, los magistrados creen que, «lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes», algunos miembros del Gobierno, incluido Bolaños, «tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces». El comunicado llega después de la decisión del magistrado de dejar a Begoña Gómez al borde del banquillo por cuatro presuntos delitos y la reacción del ministro, que criticó que Peinado «ha avergonzado a muchos ciudadanos» y también a «muchos jueces y magistrados». Los jueces apoyan a Peinado «frente a los ataques profesionales y personales que está recibiendo en los últimos días y el cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial, como consecuencia de una investigación concreta», señalan, sin mencionar directamente la instrucción del ‘caso Begoña Gómez’. «Rechazamos, asimismo, las descalificaciones que hemos escuchado estos días procedentes por quienes ostentan cargos en el Ejecutivo, incluso del propio ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que, lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, de manera constante, tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces», agregan. La junta recuerda que la ley «es igual para todos, sin privilegios», y avisan de que, desde esa premisa, seguirán desempeñando su función constitucional «como integrantes del Poder Judicial y de servicio públicos a los ciudadanos». El PP ha saludado este jueves que la Justicia «independiente» se defienda de las «embestidas» del Gobierno de Pedro Sánchez y diga que «no le tiene miedo», después de que jueces de instrucción de Madrid hayan apoyado al juez Juan Carlos Peinado frente a los «ataques» y «descalificaciones» del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños. En concreto, la Junta de Jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha mostrado su apoyo a Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa de presidente del Gobierno, frente a los «ataques profesionales y personales» y las «descalificaciones» de Bolaños, y otros miembros del Gobierno.

Por otro lado, José María Fernández Seijo, vocal del CGPJ, ha señalado que las críticas del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa de presidente del Gobierno, forman parte del «juego democrático». «Es una de las reglas del juego democrático que se puedan criticar las resoluciones judiciales sin que eso suponga un ataque a quienes resuelven».

Un vocal del CGPJ ha señalado que las críticas del ministro de la Presidencia forman parte del «juego democrático»