Bolaños precisa que los migrantes considerados riesgo para orden público en no podrán regularizarse

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha precisado que los migrantes considerados riesgo para el orden público en el informe policial no podrán beneficiarse de la regularización extraordinaria que ha aprobado el Gobierno.

"Pero mire, (el proceso de la regularización) es garantista en el sentido de que, por supuesto, que es necesario tener antecedentes penales (certificado de ausencia), pero es que, además, hay una segunda condición y es que no puede afectar a la seguridad pública, al orden público, a la salud pública. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una persona, decía algún dirigente del Partido Popular el otro día, que con antecedentes policiales se podía obtener la residencia. Pues no, no es así. Con antecedentes policiales puede haber un informe de la policía donde se diga que esta persona sí es un riesgo para el orden público, para la seguridad pública", ha asegurado en una entrevista en La Sexta.

Por otro lado, ha negado que exista "preocupación" en otros países europeos del espacio Schengen por el proceso de regularización y ha alertado de una "campaña de bulos" sobre el procedimiento. "Por supuesto que en Europa lo que se ha dicho es que forma parte de la soberanía de España llevar a cabo este tipo de políticas", ha apuntado.

Precisamente, ha expuesto que "forma parte de los bulos habituales" que esta medida va a modificar el censo. "Ninguna de las personas que se vean beneficiadas por este proceso de regularización podrá votar, porque estamos hablando de residencia y trabajo", ha subrayado.

Además, ha dicho que es "muy difícil" dar cifras de las personas que se van a beneficiar de la regularización y ha pedido dejar que el proceso "vaya avanzando".

Finalmente, ha destacado que se trata de una medida de "justicia".

"Les estamos dando derechos para que no estén en una situación todavía más vulnerable y todavía más precaria, y además esta gente con su esfuerzo ahora van a contribuir a la seguridad social y a la hacienda pública española. Es decir, lo que estamos haciendo es justicia a seres humanos que viven con nosotros y que les tenemos que hacer la vida más fácil", ha recalcado.