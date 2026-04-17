Elma Saiz asegura que el Gobierno aboga por una migración "regular, ordenada y segura"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha sostenido este viernes que el Gobierno aboga por una migración "regular, ordenada y segura", porque la irregular es un "drama humanitario".

Así se ha pronunciado la también portavoz del Gobierno en un panel en el marco de la Global Progressive Movilization que se celebra hasta este sábado en Barcelona, con más de 3.000 asistentes.

La ministra ha participado en un diálogo sobre la "narrativa progresista sobre la migración" donde ha defendido la necesidad de poner sobre la mesa los datos que acreditan la contribución "positiva" de los migrantes a la sociedad y economía españolas.

Estas palabras llegan después de que el Gobierno haya aprobado el decreto para la regularización extraordinaria de migrantes, para la que se han recibido 13.500 solicitudes en las primeras 24 horas de plazo.

Saiz ha subrayado que el Gobierno está "reduciendo en torno a un 50 %" las llegadas irregulares de migrantes.

En ese sentido, ha afirmado que las cifras que registran los países que aplican "soluciones innovadoras" para afrontar el fenómeno migratorio "no son mejores" que las de España.

El telón de fondo de este debate son las políticas de externacionalización que han puesto en marcha países como Italia, que ha cerrado acuerdos bilaterales con Albania para que asuma migrantes en situación irregular.

La ministra ha mantenido que, según las encuestas, la población española no percibe la inmigración como un problema cuando se le pregunta sobre "cómo le afecta directamente en su vida".

También ha destacado que el ministerio está trabajando en un plan de integración y convivencia con el resto de las administraciones, que tienen "mucho que decir", para promover los valores de "convivencia y solidaridad"