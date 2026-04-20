España se enfrenta de cara a Israel y pide a la UE medidas de castigo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

España pedirá este martes en Luxemburgo que la Unión Europea suspenda su acuerdo de asociación con Israel. Pedro Sánchez lo anunció este domingo durante un mitin del PSOE en la campaña de Andalucía. «Lo vamos a hacer, no porque tengamos nada en contra del pueblo de Israel. Al contrario, somos un pueblo amigo. Pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su Gobierno. Y aquel que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la UE», argumentó.

El Consejo de Asuntos Exteriores, que se reúne el 21 de abril, será el primer escenario formal para plantear la cuestión. Madrid no llega sola: el viernes, España, Irlanda y Eslovenia firmaron un comunicado conjunto dirigido a la alta representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, en el que instaban a la UE a asumir «su responsabilidad moral y política» ante las violaciones del derecho internacional cometidas por el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Los tres países argumentan en el comunicado su «más profunda preocupación» por las medidas israelíes, entre ellas la aprobación de la pena de muerte para palestinos condenados por ataques mortales, la situación «insoportable» en Gaza y el deterioro acelerado en Cisjordania. Añaden las operaciones militares en Líbano, que califican de contrarias a la legalidad internacional, y los ataques a la libertad religiosa de cristianos y musulmanes. Israel, advierten, ha ignorado todos los llamamientos para detener esos comportamientos.

El acuerdo de asociación incluye en su artículo 2 la obligación de respetar los derechos humanos. Su suspensión corresponde a los Estados miembros y debe adoptarse en el Consejo Europeo, no en la Comisión. No es la primera vez que España empuja en esta dirección. En junio de 2025, el Gobierno ya pidió la suspensión inmediata tras la masacre de Gaza, pero Alemania e Italia la bloquearon. La Comisión se limitó entonces a proponer excluir a Israel del programa científico Horizonte, una medida que tampoco logró la mayoría necesaria de quince países.

La iniciativa llega en un momento de mayor presión política. Una plataforma ciudadana, Justicia por Palestina, ha reunido el millón de firmas necesario para que la Comisión Europea estudie obligatoriamente la suspensión del acuerdo. Y Netanyahu ya acusó a España en abril de librar una «guerra diplomática» contra su país tras las sucesivas tomas de posición del Gobierno de Sánchez.

Por otro lado, El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, volvió a cargar este domingo contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en respuesta a su anuncio de que España planteará este martes en Bruselas que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel.

«No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogán, Venezuela de Maduro. Un Gobierno que recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán e organizaciones terroristas, y que se ha dedicado a difundir antisemitismo», afirmó Saar en un mensaje en español en su cuenta de la red social X.

«No tenemos nada contra los ciudadanos de España, al contrario, sino con el doble rasero del Gobierno de Pedro Sánchez», puntualizó el titular de Exteriores en su mensaje, redactado en español.