La 'Kitchen' entra en ebullición con Rajoy, Cospedal y Bárcenas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la ‘operación Kitchen’ afronta esta semana sesiones cruciales para el devenir del procedimiento. El tribunal de la Audiencia Nacional continúa valorando la prueba testifical y desde hoy tratará de despejar algunos interrogantes sobre la autoría política del dispositivo policial sin aval judicial para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, y recuperar documentos sensibles en su poder sobre la ‘caja B’ de la formación. Una incógnita, quién estuvo detrás del operativo puesto en marcha desde la cúpula del Ministerio del Interior entre 2013 y 2015, sobre la que tendrán la obligación de pronunciarse este jueves Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno y del PP, y su mano derecha en el partido, María Dolores de Cospedal. Desde que comenzó la vista oral el pasado día 13 de abril, sus nombres han sobrevolado la sala como si se tratara de dos implicados más, aunque no lo están. Rajoy, por ejemplo, ya fue identificado.