La causa por Francisca Cadenas cierra la primera fase de declaraciones de testigos

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La ronda de declaraciones de testigos citados en la primera fase de instrucción por el crimen de Francisca Cadenas ha quedado concluida este lunes en el Juzgado de Villafranca de los Barros (Badajoz), tras la comparecencia de los últimos cinco testigos citados, entre ellos la cuñada de la víctima.

La abogada de la familia, Verónica Guerrero, se ha mostrado satisfecha con el desarrollo de las últimas jornadas, insistiendo en el carácter reservado de las declaraciones, y ha explicado que la instrucción permite la solicitud de nuevas pruebas, por lo que no se descarta la práctica de más diligencias, aunque por el momento tiene que “pensar mucho”.

Entre los testigos que han comparecido hoy, además del guardia civil que entró la noche de los hechos a la vivienda de los detenidos, estaba Luisa Florido, cuñada de Francisca Cadenas, quien ha manifestado que ha trasladado al juez “nuestra verdad, que es la verdad”.

Florido ha expresado que cree “en la justicia, en la divina y en la terrena” y ha señalado que se ha sentido “tranquila en todo momento” durante su declaración ante el juez, aunque reconoce la dureza de recordar los hechos ocurridos la noche de la desaparición, el 9 de mayo de 2017, que rememora “cada noche cuando me acuesto”.

El guardia civil ha evitado ser visto tanto a la entrada como a la salida de los juzgados.

Los otros tres testigos que han comparecido, vecinos de Francisca y un compañero de trabajo de uno de los detenidos, tampoco han ofrecido declaraciones a los medios de comunicación.

Con esta última jornada se cierra, por el momento, el bloque de comparecencias de testigos iniciado el pasado 13 de abril, cuando declararon el marido de Francisca y sus tres hijos, y continuado el día 17 con varios vecinos de Hornachos y de las últimas personas que vieron con vida a Francisca.

La investigación continúa centrada en esclarecer lo sucedido tras la desaparición de Francisca Cadenas, cuyos restos óseos fueron hallados el pasado mes de marzo en una vivienda de Hornachos con signos de violencia, lo que motivó la detención e ingreso en prisión de dos hermanos vecinos de la víctima, investigados por delitos de asesinato y contra la libertad.

El procedimiento sigue a la espera de informes periciales definitivos, entre ellos los forenses y antropológicos, considerados clave para determinar las circunstancias de la muerte y avanzar en el desarrollo de la causa.

La tesis acusatoria de la familia de Francisca Cadenas, según confirmó su abogada, defiende el móvil sexual del crimen, por lo que previsiblemente solicitarán la prisión permanente revisable para ambos detenidos.