El PP se jacta del pacto en Extremadura: "Qué divertido es ver rabiar a la izquierda"

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La letra pequeña del pacto de Extremadura, con la lupa puesta en la 'prioridad nacional', volvió a enfrentar ayer al PP, por un lado, y al Gobierno y al PSOE, por el otro, con Vox como espectador activo. Si durante el fin de semana el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, no se mostraron demasiado entusiastas sobre el contenido, el número dos del partido, Miguel Tellado, fue mucho menos ambiguo y se jactó de que el documento es "mil veces mejor, millones de veces mejor, que el acuerdo de Pedro Sánchez con todos los enemigos del Estado". "Qué divertido es ver rabiar a toda la izquierda y hablar de cesiones, ellos. Qué gracioso escuchar a los que pactan con Bildu echarse las manos por nuestro pacto con Vox", se explayó Tellado.

Pero el camino del pacto extremeño puede ser turbulento y saltar de la política a los tribunales si el PSOE actúa como adelantó su portavoz, Montse Mínguez, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal. "Cada punto del acuerdo de PP y Vox será vigilado por el Gobierno, cada vulneración de derechos será recurrida, cada choque con la ley será frenado y cada discriminación será combatida porque las instituciones sirven para proteger a los ciudadanos y sus derechos", afirmó Mínguez, en referencia, otra vez, a la 'prioridad nacional'.

El PP, en cambio, no guarda ningún miedo a que esto vaya a ocurrir. Al revés, se muestra retador. "Estamos seguros de que (el acuerdo) no será impugnado por los tribunales, al contrario que los pactos de Sánchez. Sus amenazas del día a día no nos intimidan, que se atrevan y lo denuncien. Lo estaremos esperando", respondió Tellado.

El Ejecutivo y el PSOE creen que el pacto en Extremadura ha hecho aflorar las diferentes sensibilidades del PP y se han propuesto abrir una brecha entre los partidarios y los reticentes. "Incluso Juanma Moreno está diciendo que no quiere este pacto para Andalucía. Y si no lo quieren para Andalucía, ¿es bueno para los extremeños y será bueno para Aragón y Castilla y León?", se preguntó la portavoz socialista.

Casi a la vez que Mínguez, el presidente del Gobierno ya esbozó el celo que tendrá el Ejecutivo en que el acuerdo no suponga la exclusión de ningún ciudadano a los servicios públicos. En un acto para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, Pedro Sánchez recordó el espíritu de la sanidad universal. "No es dónde nació el paciente, ni cuánto dinero tiene en la cuenta o cuántos años ha cotizado, la pregunta que define nuestro sistema sanitario y que tenemos que preservar, porque está en peligro, es qué clase de país queremos ser", aseveró.

Subvenciones a Cáritas Los populares no consideran que el acuerdo en Extremadura suponga que los inmigrantes dejen de tener acceso a las ayudas, sino que se introducirán "otros baremos, como el vínculo con el país, la contribución o el arraigo". "No va a haber ningún extranjero que sea discriminado", señaló Tellado, que también aseguró que ONG como Cáritas "pueden estar tranquilas" porque no van a perder ninguna subvención pública. "Se dedican a ayudar, no a traficar con personas", aclaró, en lo que pareció el primer choque con Vox después de que el domingo, en una entrevista en 'El País', dos de los negociadores del partido de Santiago Abascal, Carlos H. Quero y José María Figaredo declararon que "ya no se subvencionará a ONG que acojan a irregulares, tampoco a las de la Iglesia".

Vox rechazó explícitamente ayer las críticas no solo del PSOE, sino de dirigentes del PP como Moreno o Isabel Díaz Ayuso, al pacto extremeño. "Que no molesten", subrayó el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, que justificó la 'prioridad nacional'. "La solidaridad nacional empieza siempre por casa. Quien no entienda eso no entiende nada de la política ni de la nación", indicó.

Fúster puso el foco en que el acuerdo lo ha firmado "el PP de Extremadura, y no Génova", y señaló que las comunidades autónomas "tienen una gran capacidad para legislar" ante la posibilidad de choque con leyes nacionales. También insistió en que el pacto extremeño abre la puerta a acuerdos en otras comunidades e incluso en el Gobierno nacional, y por eso pidió a "los que intentan dinamitar" el documento dentro del PP "que no lo trunquen y no destruyan la posibilidad de armar una alternativa" a Pedro Sánchez.