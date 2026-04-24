El Principado anuncia una nueva línea autonómica de ayudas paras las víctimas de accidentes laborales

Publicado por EFE Oviedo Creado: Actualizado:

El Gobierno del Principado habilitará una nueva línea autonómica de ayudas para víctimas de accidentes laborales de la que se podrán beneficiar las familias de la víctimas del accidente de la mina de Cerredo, ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

Peláez, que ayer argumentó que no era jurídicamente posible adelantar de forma específica las ayudas para las víctimas de Cerredo, ha explicado que la nueva línea incluirá a todo tipo de accidentes laborales.

El portavoz y consejero ha subrayado que el Gobierno del Principado de Asturias "está actuando con rigor y con prudencia" y ha "explorado las posibilidades legales para hacer ese acompañamiento desde ya a las familias de las víctimas".

Peláez ha avanzado que las ayudas que se detallarán próximamente serán "absolutamente compatibles" con las indemnizaciones por responsabilidad civil o patrimonial que puedan reconocerse en el ámbito judicial o administrativo, y también con las cantidades percibidas por conceptos de seguros de vida, tanto individuales como colectivos, a los que puedan tener derecho.

El consejero ha incidido en que "la solidaridad y la sensibilidad" con las víctimas del accidente de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores leoneses en marzo del pasado año, se demuestran "con medidas serias y rigurosas" que puedan ser aplicadas "con rapidez" y con "seguridad jurídica".

Tras remarcar que al Ejecutivo "nadie" le va a "dar lecciones de solidaridad ni de sensibilidad con las víctimas de los accidentes laborales", Peláez ha subrayado que el Gobierno "ha estado trabajando bajo un consenso" para "ofrecer el acompañamiento necesario a las víctimas desde ya", con "rigor y con prudencia".

A este respecto, ha criticado que la oposición haya presentado esa prudencia como "una falta de sensibilidad" y ha remarcado que son "absolutamente intolerables los insultos que se han vertido en los últimos días, instrumentalizando una tragedia para obtener provecho político".