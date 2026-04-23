Barbón desdeña a los muertos y no adelantará las indemnizaciones

«No es sólo la palabra del presidente del Principado de Asturias, sino la palabra del fíu de un minero. Vamos a llegar hasta el final. Caiga quién caiga». Ha pasado justo un año desde que Adrián Barbón pronunciara estas palabras. Días antes, cinco mineros morían en Cerredo, en un accidente que podría haberse evitado si la Secretaría General Técnica de la Consejería no hubiera ignorado la decisión de los técnicos, que calificaron la mina de «explotación clandestina». Si se hubiera respetado, la explotación habría sido cerrada, pero la SGT decidió paralizar el expediente y zanjó la situación con una multa de 12.000 euros.

Ahora, el presidente se olvida de su compromiso y hoy mismo, por boca del portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, anunciaba la imposibilidad de asumir el adelanto de indemnizaciones a las familias de los fallecidos y a los otros cuatro mineros que resultaron heridos en la explosión de grisú. «No es jurídicamente posible». «No existe, en el primer análisis que hacemos, la posibilidad jurídica de un adelanto de las indemnizaciones en esos estrictos términos», ha señalado a raíz de que el borrador del dictamen de la comisión parlamentaria que investiga el accidente, elaborado por la diputada Covadonga Tomé, plantease esa posibilidad. Para que la administración reconozca una indemnización, ha añadido, hay un «procedimiento administrativo reglado por ley» en el que se tiene que justificar una relación de causalidad directa entre el funcionamiento de la administración y la fatalidad, «y en ese caso, procede el reconocimiento de las indemnizaciones». No obstante, Peláez ha aclarado que ese es el procedimiento que se sigue a la hora de pagar indemnizaciones, que legalmente no se pueden adelantar y que responden a una figura jurídica distinta a la que rige para la concesión de ayudas o subvenciones. En cualquier caso, ha mostrado su «máximo respeto a las familias de las víctimas» a las que ha animado a que ejerzan sus derechos en el ámbito judicial y administrativo y a que soliciten las indemnizaciones que procedan ante el Principado.

Todo esto puede acabar en que las viudas y los hijos de los mineros no puedan ser indemnizados. Y es que en el expediente de transmisión de Combayl a favor de Blue Solving — que se realizó después de un accidente en 2022 que provocó la muerte de un trabajador— el Servicio de Minas no realizó ninguna actividad de instrucción tendente a acreditar su solvencia, y autorizó el cambio de titularidad sin que la empresa presentara documentación al respecto.

Peláez ha insistido en que, para la parte mayoritaria del Gobierno y la Federación Socialista Asturiana, se está hablando de un borrador no del dictamen definitivo de la comisión constituida en la Junta General del Principado para investigar el accidente, y asegura que en el mismo no hay nada que indique que hay una relación de causalidad entre las decisiones o la estructura administrativa y la explosión de grisú. Por lo tanto, «no es el momento de señalamientos personales o técnicos» como los que recoge el borrador elaborado por la parlamentaria de Somos, que pide responsabilidades personales, políticas o técnicas a cuatro exconsejeros socialistas y a tres funcionarios, solicitud que comparten el resto de grupos parlamentarios, incluida IU-Convocatoria por Asturias, que forman parte del Gobierno de coalición. Para el Gobierno, ha subrayado Peláez, la responsable del accidente es la empresa que estaba llevando a cabo una «actividad ilegal» de explotación de carbón y de forma «clandestina» ya que «estaba siendo ocultada deliberadamente a la administración, en unas condiciones de trabajo absolutamente deplorables». «Ahí, por tanto, es donde hay que poner el foco», ha agregado Peláez que ha asegurado que el Gobierno va tomando decisiones «a medida que se van aclarando los hechos» y que por eso, tras el informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento y la gestión llevada a cabo desde Minas, no solo se están adoptando todas sus recomendaciones sino que se ha ido más allá con la decisión de poner en marcha de nuevo el Servicio de Seguridad Minera.

Lucha entre facciones

Mañana, el PSOE de Asturias celebra una reunión de todas las ejecutivas locales para debatir si la decisión del presidente Barbón—avalada por Adriana Lastra— es la que finalmente se lleva el gato al agua. De momento, lo que parece claro es que el SOMA mostrará su oposición al oficialismo. Su secretario general, José Luis Alperi, ya declaró el martes que el accidente de Cerredo tenía responsabilidades políticas claras. Además, advirtió que las responsabilidades no pueden diluirse ni posponerse y subrayó que «asumir responsabilidades no es una opción, es una obligación ética y política que no admite mucha más demora». El borrador del dictamen de la comisión de investigación parlamentaria identifica a Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí, Enrique Fernández e Isaac Pola como responsables políticos del drama de Cerredo. Con las elecciones a un año vista, las espadas están en alto.