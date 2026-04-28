La princesa irá a la pública

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La decisión ya está tomada. A tres meses para que la princesa Leonor concluya la etapa de formación como futura capitana general de los Ejércitos con su graduación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier la Casa Real ha anunciado que la heredera de la Corona comenzará en otoño su etapa universitaria en la Universidad Carlos III de Madrid, un centro público y español siguiendo así los pasos de su padre, que estudió Derecho en la Universidad Autónoma. Aunque, a diferencia de su progenitor, Leonor de Borbón cursará Ciencias Políticas, una carrera «muy completa, que cumple infinidad de ámbitos», señalan en Zarzuela, y que le ayudará en su futuro como Reina de España. Su hermana, la infanta Sofía, inició sus estudios universitarios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales el pasado septiembre en un centro privado en Lisboa, que continuará en París y Berlín. A pesar de que sobre la mesa estuvieron otras opciones, la Princesa de Asturias se ha decantado finalmente por una formación pluridisciplinar enfocada en el análisis político contemporáneo, que incluye teoría política, sociología, derecho, economía y métodos de investigación, con asignaturas destacadas como Fundamentos de Ciencia Política, Política Comparada, Políticas Públicas y Relaciones Internacionales. «El temario es bastante completo», reconocen en la Casa Real, donde no descartan que pueda ampliar sus conocimientos en algunas materias fundamentales para su futuro papel como el Derecho Constitucional o las finanzas con especialistas del ramo. Felipe VI cursó, al tiempo que Derecho, también diversas asignaturas de Ciencias Económicas y Empresariales con el fin de completar su formación. La elección de la carrera universitaria y del centro corresponde exclusivamente a los Reyes y a la princesa de Asturias. Solo la formación militar está sujeta legalmente a la competencia del Gobierno, tal y como establece la ley de la carrera militar, de 2007, aunque Felipe VI ha comunicado la decisión sobre los estudios universitarios de forma oficial al presidente Pedro Sánchez.

Unos estudios que durarán cuatro años y tras los que la joven heredera podría optar por una especialización internacional en un centro europeo o estadounidense de prestigio, tal y como hizo el monarca en 1995 con el Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown, en la ciudad de Washington.