Santamaría niega conocer 'Kitchen'

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No tengo constancia de la ‘operación Kitchen’ durante mi época de gobierno». Soraya Sáenz de Santamaría desplegó la máxima de esos testigos relevantes que tuvieron altas responsabilidad políticas en la época de los hechos juzgados. Las famosas tres noes: «No lo sé, no recuerdo, no me consta». La que fuera vicepresidenta de Rajoy entre 2011 y 2018 compareció este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional y desplegó un ejercicio de desmemoria sobre el papel que pudo tener el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los seguimientos a Luis Bárcenas entre 2013 y 2015. En la misma línea aunque con más detalle en sus explicaciones, su colega en el PP, el actual senador Javier Arenas, desmintió durante su testifical la versión de Bárcenas sobre su conocimiento de la ‘caja B’. «Desde Presidencia nadie me trasladó interés alguno en tener una mayor información sobre los escándalos que salpicaban a Bárcenas», declaró Santamaría, quien también negó que hiciera alguna indagación sobre los papeles de Bárcenas y afirmó no recordar varias noticias que se sucedieron del ‘caso Kitchen’. «Noticias que solo conocí a través de la prensa», sostuvo. Además, defendió la declaración testifical realizada por Rajoy el pasado jueves en el juicio: «Lo que haya dicho en esta sala, bien está». Más proactivo en sus respuestas, Javier Arenas, señaló que en su «última» comida con Bárcenas «él insistía mucho en que su conducta siempre había sido legal». Según manifestó, éste pensaba que «se estaba teniendo un comportamiento no imparcial y objetivo» por parte de jueces y fiscales en la investigación que se seguía en su contra. «Hasta allí llega mi memoria, pero nunca tuve conocimiento de esa grabación», aseguró sobre la conversación que habría mantenido con Bárcenas en un restaurante de Sevilla y que, según la Fiscalía Anticorrupción, la trama creía que el extesorero ocultaba y quería quitársela. Arenas explicó al respecto que, si existió, fue sin su «aprobación» y sin su «conocimiento». «Y no me provocó ninguna intranquilidad que pudiera existir la grabación».