UGT y CC OO urgen a repartir la riqueza elevando salarios y a atajar la crisis de vivienda

MÁLAGA, 01/05/2026.- Vista de la manifestación convocada por el Día Internacional del Trabajo, este viernes, en Málaga. EFE/ Jorge Zapata.

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Los sindicatos CCOO y UGT salen hoy a la calle en este Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, para clamar por la paz en el mundo y para luchar por mejores salarios, servicios públicos y una vivienda digna y asequible.

Bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y Democracia", los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, encabezarán la manifestación de Málaga, que comenzará en la calle Alemania, para recorrer la calle Larios y terminar en la plaza de la Constitución.

Con más de cien actos convocados en toda España, ambos sindicatos afrontan un Primero de Mayo más "reivindicativo", con una perspectiva muy internacional, para lanzar "un grito contra la guerra y la exigencia de paz" en Palestina, Líbano o Irán.

Pero también para clamar por un mejor reparto de la riqueza que se genera, que no llega a los bolsillos de los trabajadores.

Por ello, instarán a la patronal a que se siente a negociar un nuevo acuerdo salarial para los tres próximos años que sirva como guía en la negociación de convenios, planteando subidas fijas del 4 % anual, más otros 3 puntos en algunas bandas salariales más moderadas.

Para ambos sindicatos la vivienda es el principal factor de desigualdad, especialmente para jóvenes y personas trabajadoras, convirtiéndose ya "en una emergencia social" al ser tratada "como un bien de especulación".

"Es imprescindible un pacto social y político y una intervención pública decidida que garantice el acceso a una vivienda digna, con un parque público suficiente y mecanismos eficaces para garantizar el acceso seguro y asequible al conjunto de la ciudadanía, especialmente a las personas jóvenes", aseguran.

USO, por su parte, llevará a cabo su manifestación central en Madrid, este año bajo el lema "Humanizar el empleo", en la que esperan la asistencia de unas 6.000 personas, y en la que denunciarán la pérdida de poder adquisitivo, con unos salarios que no han acompañado a la inflación, sobre todo la de los alimentos.