Díaz llama a una "grandísima movilización" por el decreto de alquileres: "No nos vamos a rendir"

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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha trasladado un mensaje de "absoluta esperanza" a la ciudadanía en cuestión de vivienda, ya que llama a una "grandísima movilización" este mes después de que PP, Vox y Junts hayan tumbado el decreto para prorrogar los contratos de alquiler. "No nos vamos a rendir", advierte.

A preguntas de los medios en A Coruña, en donde ha participado en un encuentro con cooperativas, la vicepresidenta segunda ha dejado claro que "el principal problema de España se llama vivienda".

Y es avisa que "las normas se pueden perder en el Congreso de los Diputados, pero está ganada en la calle esta norma". Pide a "todo el mundo" a que se una a que "va a haber una grandísima movilización en mayo".

Reitera que Sumar estuvo "negociando con todas las formaciones políticas". "No fue por nosotros", insiste, por lo que seguirán negociando lo que haga falta.

La ministra de Trabajo remarca que los votantes de todos los partidos, incluidos PP, Junts y Vox, "todos dicen que quieren que este decreto se apruebe" y señalan la vivienda como principal problema.

De hecho, Díaz se pregunta "cómo es posible que los votantes del PP, de Vox, de Junts digan que quieren que se apruebe esta norma y sus partidos los abofeteen votando en contra". "¿Cómo no va a haber desafección ciudadana cuando las formaciones políticas están completamente alejadas de lo que desean sus votantes?", censura.

Pone el ejemplo de A Coruña, en donde se ha aprobado la zona tensionada de vivienda, que permite prorrogar un contrato de alquiler "durante cinco años más o menos al mismo precio", lo que contrasta con otras ciudades en donde se puede encarecer "hasta un 50%". "Esta norma sirvió para salvar a miles y miles de personas", asegura. "Y vamos a volver a hacerlo", garantiza.

Apela a que "nada de rendirse". "Lo que quiere la extrema derecha es que la gente piense que la política no vale para nada, y la política vale para mucho; vale para congelar las rentas de arrendamiento, vale para favorecer la economía social, vale para que tengamos empleos dignos, vale para que tengamos un poco de esperanza", concluye.