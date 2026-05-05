Los populares descartan ya citar a Begoña Gómez en la comisión del Senado

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El PP entierra definitivamente la posibilidad de citar a Begoña Gómez en alguna de las dos comisiones abiertas en el Senado —la que investiga la 'trama Koldo' o las presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI— tras su procesamiento judicial y a tenor de las últimas informaciones que apuntan a que pudo mediar en un «pelotazo» inmobiliario en el centro de Madrid. «Preferimos verla sentada en el banquillo", zanjan en la dirección nacional. Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado siempre muy reticente a cruzar esa línea a pesar de que hace dos años presionó con hacerlo si Pedro Sánchez le «obligaba» para evitar desviar el foco de las exigencias de responsabilidad política sobre el jefe del Ejecutivo, al que en Génova consideran el 'número uno' de la trama corrupta que se está juzgando en el Tribunal Supremo y que ha sentado en el banquillo de los acusado al que fuera su mano derecha José Luis Ábalos. «Miremos donde miremos aparece la corrupción del sanchismo", aseguró este lunes el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, en la rueda de prensa semanal tras el comité de dirección, que escenificó la alegría en la formación por la vuelta de Borja Sémper al trabajo tras superar el cáncer. En el primer partido de la oposición dan credibilidad a las informaciones que se publican sobre Gómez, a la que señalan por actuar «como conseguidora beneficiándose de su posición privilegiada». «El que calla otorga. Si te acusan de algo y no te querellas, estás asumiendo que es verdad", dedujo Bendodo, quien insistió en que un caso similar en cualquier otro país le costaría el puesto al presidente del Gobierno por la dimensión del escándalo. Los populares responsabilizan a Sánchez de estar detrás de todos los escándalos que cercan al PSOE y por el que están siendo investigados dos de sus último secretarios de Organización. «Era la mano invisible que estaba en todos los casos de corrupción, pero cada vez está más presente", señaló.