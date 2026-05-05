El Gobierno aprobará hoy la oferta de empleo público de 2026 sin el aval de los sindicatos

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.Jesús Hellín - Europa Press

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros de este martes aprobará la oferta de empleo público (OEP) de 2026 sin contar con el aval de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, anunció ayer que la oferta iría al Consejo de Ministros de hoy y que será "un ejemplo de cómo transformar empleos para digitalizar la Administración Pública, para tener expertos en IA y a la vez no destruir empleo, sino crearlo".

"Va a ser un ejemplo de cómo se puede seguir manteniendo una creación de empleo como está haciendo España, que está batiendo récord de empleo, mientras transforma empleos para que estén dedicados a eso, a digitalizar para tener mejores servicios", resaltó en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

Tras resaltar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha revertido los siete años de recortes anteriores en la Función Pública, el ministro aseguró que "tampoco tiene sentido seguir creciendo eternamente".

"Por lo tanto, hemos revertido los recortes de estos años anteriores, nos mantenemos en ese pico de la montaña, con una creación neta de empleo al final, y a la vez estamos digitalizando, sin destruir empleo", concluyó.

La oferta de empleo público llega este martes al Consejo de Ministros después de varias reuniones entre el Gobierno y los sindicatos en la Mesa General de la Administración General del Estado.

Los sindicatos han denunciado que no conocen las cifras de la oferta y se han quejado de la falta de transparecencia del Ministerio, que no les detalló en dichas reuniones el contenido de la misma, por lo que no han dado su aval a la OEP de 2026.

En el marco de la oferta de empleo público de 2025, el Gobierno aprobó 36.588 plazas, incluyendo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, lo que supuso casi un 9% menos respecto al año anterior, cuando se aprobó una oferta récord de 40.146 plazas.

De la OEP de 2025, un total de 26.889 plazas fueron para la Administración General del Estado (AGE), de las que el 70% eran plazas de nuevo ingreso (20.324 plazas) y el 30% de promoción interna (6.565).