Sanidad descarta que el crucero con hantavirus arribe en Canarias si se evacuan sintomáticos y no surgen más casos

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El Ministerio de Sanidad señala que, en caso de que se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo del crucero de lujo con hantavirus mientras se encuentra en Cabo Verde, "no habría motivo clínico para realizar" escala en las Islas Canarias salvo que "aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias".

En ese caso, continua fuentes de Sanidad, "por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención". No obstante, recuerdan que esta tarde va a realizarse una evaluación por parte de los epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para valorar las acciones a llevar a cabo sobre el destino definitivo en el que se efectuará el desembarco de los pasajeros.

Por el momento, se confirma que la evacuación de los sospechosos está coordinada por el Equipo Médico de Emergencia de la OMS y el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la UE. Estas se esperan realizar en "las próximas horas" en aviones medicalizados a unidades de alto aislamiento para su tratamiento; así, lo dos casos sintomáticos, que son dos tripulantes - de nacionalidad británica y holandesa- serán evacuados a Países Bajos y el contacto de alto riesgo será cuarentenado en Alemania.

EVALUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

En cuento a la evaluación epidemiológica, señalan que está destinada a conocer el estado de las personas dentro del barco, poder saber si hay más personas con síntomas y qué contactos de alto riesgo o bajo riesgo hay. "Esto ayudará a las decisiones sobre los procesos de repatriación y la ruta del barco", recuerdan.

En este caso, la respuesta internacional coordinada recomienda además la investigación de la posible fuente de exposición; la investigación epidemiológica a bordo para clasificar las personas en contactos de alto y bajo riesgo para orientar posibles medidas adicionales antes de su evacuación o desembarco; y la realización de pruebas de laboratorio a los casos sospechosos y caracterización del virus.

EVALUACIÓN DE RIESGO PARA ESPAÑA

En estos momentos, desde el Ministerio de Sanidad señalan que el brote actual se encuentra limitado al crucero y, aunque se detectaran contactos de riesgo o casos sintomáticos entre los pasajeros españoles o hubiera que atender pasajeros enfermos en España, "el sistema sanitario estaría preparado para atenderles con seguridad y reducir el riesgo al mínimo de nuevas transmisiones secundarias". Y, por tanto, califican el riesgo de contagio en la población española es "muy bajo".

El ministerio está en conversaciones con la OMS, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), la Comisión Europea y el resto de países implicados para hacer seguimiento de la situación.

EN CONTACTO CON EL GOBIERNO DE CANARIAS

El Ministerio de Sanidad, conjuntamente con los diferentes agentes internacionales implicados y en contacto con el Gobierno de Canarias, "evaluará la situación continuamente y prestará su ayuda en lo que sea necesario, considerando en todo momento el balance entre los riesgos y los beneficios de las distintas actuaciones".

Desde Sanidad recuerdan que el abordaje de este tipo de situaciones forma parte del "desempeño cotidiano" de los órganos de salud pública de los diferentes países.

"Cualquiera de las acciones se llevará a cabo siempre pensando en la preservación de la salud de los pasajeros y tripulantes del barco así como de las poblaciones donde desembarquen, teniendo en cuenta que el riesgo que suponen los pasajeros y tripulantes para el conjunto de la población es mínimo, al no ser sintomáticos y no ser sencillo ni frecuente el contagio interpersonal", concluyen.

CRONOLOGÍA DE LO SUCEDIDO

El buque zarpó de Ushuaia (Argentina), el 1 de abril de 2026 y siguió un itinerario a través del Atlántico Sur, con múltiples escalas en regiones remotas y ecológicamente diversas. Dos de los pasajeros fallecidos, habían realizado un viaje por Sudamérica, incluyendo Argentina y Chile, antes de embarcar en el crucero. Se desconoce el grado de contacto del resto de los pasajeros con la fauna local durante el viaje o antes del embarque en Ushuaia. E

El buque transporta un total de 147 personas, incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes. Los pasajeros y la tripulación a bordo representan 23 nacionalidades, de los cuales 13 pasajeros y 1 tripulante son de nacionalidad española.

Por el momento, se han confirmado 6 casos de hantavirus - (dos confirmados por laboratorio y cuatro casos sospechosos), además hay un pasajero en investigación por contacto estrecho; por este motivo desde la OMS se habla de 7 casos. De ellos, tres personas han fallecido durante o después del viaje, aunque no todas las muertes han sido atribuidas por ahora al virus aún; y un cuarto pasajero se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo.

El 2 de mayo de 2026, la OMS recibió una notificación del Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005 del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre un brote de enfermedad respiratoria aguda grave a bordo de un buque de pasaje por el Atlántico Sur.

El 6 de abril, un pasajero inició un cuadro caracterizado por fiebre, cefalea y diarrea leve mientras se encontraba a bordo. En los días siguientes, su estado clínico empeoró progresivamente, presentando distrés respiratorio severo, falleciendo el 11 de abril, sin que se llegaran a realizar pruebas microbiológicas. El cuerpo fue desembarcado posteriormente en la isla de Santa Elena el 24 de abril.

Ese mismo día desembarcó también su mujer que presentaba síntomas gastrointestinales. Su situación clínica presentó un rápido deterioro por lo que fue trasladada vía aérea a Sudáfrica, falleciendo pocas horas después en el hospital, el 26 de abril. Días más tarde, el 4 de mayo, se confirmó mediante PCR que la causa fue una infección por hantavirus.

El 24 de abril, de nuevo navegando, un tercer pasajero comenzó con fiebre, dificultad respiratoria y un cuadro compatible con neumonía. Su estado se agravó en los días siguientes por lo que fue evacuado en avión a Sudáfrica el 27 de abril, donde permanece ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos. El diagnóstico de infección por hantavirus se confirmó por PCR el 2 de mayo.

El 28 de abril otro pasajero desarrolló a bordo un cuadro de neumonía, iniciado el con fiebre y malestar general, que evolucionó rápidamente hacia el fallecimiento el 2 de mayo. Además, hay dos casos sospechosos y un contacto de alto riesgo continúan a bordo del crucero, que se encuentra fondeado en Cabo verde, y que son los pasajeros que esperan ser evacuados.