Sin pistas una semana después de la desaparición de la niña sustraída por su familia biológica en Oviedo

Publicado por EFE Oviedo Creado: Actualizado:

La Policía Nacional continúa una semana después con la búsqueda de la niña de 5 años que fue sustraída por su familia biológica tras agredir a una educadora en un punto de encuentro familiar en Oviedo.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias y de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano han confirmado a EFE que aún no se ha podido dar con el paradero de la menor, por lo que la búsqueda prosigue de acuerdo al protocolo difundido por el Ministerio del Interior para estos casos.

La menor vivía con una familia de acogida desde hacía 18 meses y mantenía contactos periódicos con su familia biológica en un punto de encuentro en las instalaciones de una entidad especializada en el seguimiento de los procesos de acogida.

La sustracción se produjo el jueves de la semana pasada, cuando la familia biológica agredió a la educadora que estaba supervisando uno de esos encuentros y se llevó a la menor.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, aseguró el pasado lunes que lo ocurrido fue "completamente inesperado" y explicó que este tipo de encuentros bajo supervisión entre los menores y las familias biológicas son habituales y en este caso no había motivos para suspenderlos.

Tras la denuncia interpuesta por la Dirección General de Infancia y Familias del Principado de Asturias, el Centro Nacional del Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente de Interior, difundió en su página web y en las redes sociales un aviso con una imagen y datos de la menor para recabar cualquier información que ayude a su localización.