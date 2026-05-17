Cuatro de cuatro: Moreno se queda sin la mayoría en Andalucía y también dependerá de Vox tras Extremadura, Aragón y CyL

Tras Extremadura, Aragón y Castilla y León, Andalucía repite el patrón político de las elecciones autonómicas más recientes y dependerá de Vox para gobernar. Juan Moreno ganó ayer con rotundidad las elecciones andaluzas pero perdió la mayoría, lo que su gobierno queda en manos del partido de extrema derecha de Abascal. El barón más moderado del PP no ha podido cambiar el rumbo y ha perdido ayer en las urnas 5 diputados en el Parlamento de Andalucía.

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El PSOE ha obtenido su peor resultado histórico aunque la debacle no ha sido tan radical. Montero ha perdido dos representantes en el Parlamento de Andalucía. Y aunque Vox ha dado el sorpaso en alguna provincia, no ha conseguido más que un diputado más. Aún así, su voz será determinante en la Junta de Andalucía.

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La izquierda a la izquierda del Partido Socialista probaron no sólo su capacidad de resistencia, también la del avance. Adelante Andalucía pasa de dos a ocho representantes y Por Andalucía —la coalición formada por IU, Sumar y Podemos— se mantiene con los cinco que tenía.

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El presidenta de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, perdió este domingo la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de su comunidad al conseguir 53 escaños, dos por debajo de los necesarios para gobernar sin necesidad de apoyos. Mientras, el PSOE de la exministra María Jesús Montero se hundió a 28 diputados.

El resultado oficial de los comicios andaluces otorga a Moreno una mayoría muy rotunda con 13 puntos y más de 700.000 votos de ventaja sobre el PSOE. Sin embargo, no es suficiente para seguir al frente de la Comunidad sin tener que sentarse a negociar con Vox los apoyos para la investidura y sin tener que pactar cada una de las medidas que quiera aprobar en el Parlamento en la nueva legislatura.

Moreno ganó los comicios con 53 diputados, con un retroceso de cinco menos respecto a los 58 obtenidos en 2022. Por su parte, Vox mejora ligeramente su representación con 15 escaños, uno más. Ambas fuerzas están ahora condenadas a sentarse a negociar, como ya han hecho recientemente en Extremadura y Aragón y tienen pendiente perfilar en Castilla y León.

Moreno ha pasado toda la campaña electoral reclamando a los ciudadanos que le dieran una mayoría de “estabilidad” que le evitara negociar con Vox para alejar los “líos” que se han visto en las elecciones celebradas en los últimos seis meses. Sin embargo, los 53 escaños le dejan parcialmente en manos de la formación de Santiago Abascal, que ya avisó en sus mítines que no regalaría los votos al PP si se quedara al borde de la mayoría absoluta.

Por su parte, el PSOE de María Jesús Montero se hunde con la exministra de Hacienda como cabeza de lista, pues cae a 28 diputados frente a los 30 que logró su compañero Juan Espadas en los comicios de 2022. Consigue más sufragios que entonces gracias al auge de la participación aunque pierde cerca de punto y medio de la mano de la exvicepresidenta de Pedro Sánchez.

El mayor éxito de las elecciones es para Adelante Andalucía, que con José Ignacio García ha logrado el hito de convertirse en la cámara autonómica en la cuarta fuerza política con 8 representantes gracias a casi un 10% de los votos y el respaldo de casi 400.000 andaluces. Así, supera a Por Andalucía de Antonio Maíllo, que repite los cinco que cosechó en los últimos comicios.