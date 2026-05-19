"Máxima tranquilidad" en el Gobierno, que invoca la presunción de inocencia de Zapatero

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el causa Plus Ultra ha sido recibida en el palacio de la Moncloa con "máxima tranquilidad" y desde el Ejecutivo se invoca la presunción de inocencia.

Fuentes consultadas por EFE subrayan su confianza en este principio después de que el juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional haya citado como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.

El PSOE también ha querido lanzar ese mensaje de tranquilidad y, en un comunicado, ha defendido al expresidente y ha subrayado que la derecha y la ultraderecha no le han "perdonado" por los avances que supusieron sus políticas durante dos legislaturas.

En ese contexto, los socialistas han recordado la frase que dijo en su día el expresidente José María Aznar para llamar a hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez: "El que pueda hacer, que haga".