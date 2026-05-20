Nuria Rubio subraya la confianza “firme” en la inocencia de Zapatero

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La vicepresidenta segunda de las Cortes autonómicas y vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, subrayó hoy el apoyo al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras su citación por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como investigado en el 'caso Plus Ultra' por delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal. “Creemos firmemente en su inocencia y en que pueda defenderse” manifestó antes de señalar que le ha trasladado su respaldo personalmente.

“Por supuesto, respeto a la Justicia, a las actuaciones, pero también a la presunción de inocencia” añadió antes de reconocer que “son unos días difíciles”. “No lo ocultamos también por el vínculo personal que tenemos y porque entendemos que está pasando unos malos momentos nuestro compañero”, apuntó antes de reiterar la confianza en su inocencia. “Es lo que nos ha transmitido durante todos estos años que le hemos conocido”, concluyó.