León se vuelve una tumba con Zapatero

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Me parece lamentable», espeta la secretaria general de UPL, Alicia Gallego, tras recordar que Zapatero fue su profesor durante sus estudios en la Universidad de León. «Esto es un mazazo a los grandes partidos, que utilizan sus influiencias para su beneficio particular», señala la leonesista, quien recuerda el salto habitual que suelen hacer los altos cargos políticos a las empresas privadas una vez abandonan la vida pública: «Hay demasiada permisibilidad, los ministros saltana a puestos de dirección para hacer uso de sus influencias en los negocios privados aprovechando sus contactos. Ya hay bastantes prebendas, ya tienen un sueldo vitalicio», para remarcar casos como el de Jordi Pujol, los casos de corrupción en el PP, los Eres de Andalucía, Ábalos... «Los casos de corrupción en la política dañan la honorbilidad de del Estado español», remarca Gallego, para inicidir, eso sí, en que ahora «tendrá que probar su inocencia». «Todo esto hace que la política no sea valorada, pese a que hay otras personas que se dedican a servir», lamenta la secretaria general de la UPL.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, sale en defensa de su compañero de partido. «No es agradable que al expresidente del Gobierno se le impute, pero a nivel personal y a nivel profesional confío plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Creo que podrá demostrar perfectamente su inocencia, me baso en sus declaraciones; cuando alguien tiene la conciencia tranquila sale a defenderse como lo ha hecho él. Podemos confiar en la Justicia», dice el presidente de la Administración provincial, para incidir en la confianza en la acción judicial y «presumir de entrada la inocencia de Zapatero». «Estamos en una época política en la que alguien es culpable porque otra lo denuncia, pero debe prevalecer la presunción de inocencia, siempre la presunción de inocencia. Como leonés me siento orgulloso del presidente español entre 2004 y 2011 y cuenta con mi apoyo hasta que se demuestre lo contrario», zanja Courel.

«Creemos firmemente en su inocencia y en que pueda defenderse», remarca la vicepresidenta segunda de las Cortes autonómicas y vicesecretaria general del PSOECyL, la leonesa Nuria Rubio, antes de señalar que le ha trasladado su respaldo a Zapatero personalmente. «Por supuesto, respeto a la Justicia, a las actuaciones, pero también a la presunción de inocencia», dice antes de reconocer que «son unos días difíciles». «No lo ocultamos también por el vínculo personal que tenemos y porque entendemos que está pasando unos malos momentos nuestro compañero», apunta para añadir: «Es lo que nos ha transmitido durante todos estos años que le hemos conocido».

Más allá de la provincia leonesa, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, asume que el auto de citación como investigado del expresidente es «durísimo», una vez que ha podido leer la argumentación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Por ello, expresa su respeto a la Justicia y rechaza tener que «elegir» entre el «silencio» y la «lapidación» o entre la «adhesión ciega» y la «condena anticipada». «Toca dar la cara, toca levantarse, toca asumir las decisiones políticas que haya que asumir y toca de alguna forma hacer frente a las adversidades que tenemos en el día a día», afirma Carlos Martínez quien reitera que mantiene «toda la confianza» en la «honestidad» e «integridad» de Zapatero. «En democracia, en un Estado de derecho, investigar no es condenar», sentencia.

«Como siempre, tenemos pleno respeto por la independencia judicial. A nivel personal y habiendo conocido al presidente Zapatero desde 2004, estas alegaciones no reflejan a la persona que he llegado a conocer durante estos años», asegura el secretario general del Partido de los Socialistas Europeos, Giacomo Filibeck, y, también a nivel europeo, la presidenta del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo, Iratxe García, transmite su «apoyo y confianza» al expresidente y dice que «siempre ha representado convivencia, diálogo y avances sociales» para España.