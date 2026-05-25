Zapatero tenía como «clientes» u objetivos a Florentino, Air Europa o Huawei

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Es un simple documento de Excel, pero se ha convertido en una pieza clave para conocer el alcance real de las labores de consultoría, intermediación o ‘lobby’ atribuidas por la UDEF a José Luis Rodríguez Zapatero y para aclarar si alguna de esas gestiones pudo desembocar en tráfico de influencias. El documento —que plantea para los investigadores muchas incógnitas sobre los clientes reales del expresidente y sobre otras empresas citadas y que en algunos casos recibían también información desde la trama— aparece incorporado al informe 1907/26 UDEF-BBCA, fechado este 22 de abril, uno de los atestados centrales de la Brigada de Blanqueo y Anticorrupción que sustentan la imputación del expresidente. La Policía lo localizó en el terminal intervenido a Julio Martínez Martínez, ‘Julito’, el amigo personal de Zapatero y administrador de Análisis Relevante.

Dos archivos

En realidad, aunque los agentes se refieran ya popularmente a este documento como el «Excel de ZP» son dos archivos remitidos por el propio exjefe del Ejecutivo el 6 de julio de 2021 a su amigo ‘runner’: «LISTA AR OK.xlsx» y «DIRECCIONES EMAIL JM xlsx». Los dos archivos enviados por Zapatero contenían 43 destinatarios únicos, entre clientes con contrato de Análisis Relevante y otros receptores sobre los que la UDEF no ha localizado vínculo contractual, por lo que podrían ser posibles objetivos o empresas relacionadas con la trama de alguna forma todavía desconocida. «Estos archivos no constituyen un simple listado», sostiene el informe policial, sino que reflejan «una cierta planificación previa» y sirven como «herramienta logística». Pero hay algo desconcertante para los investigadores: «Los informes mensuales elaborados por Análisis Relevante y distribuidos finalmente por Whathefav (la empresa de las hijas) se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos, según el contrato del que se trate, como a otros destinatarios respecto de los cuales se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago». Sea como fuera, en estos archivos figuraban nombres, cargos, sociedades y correos electrónicos de destinatarios de los informes de Análisis Relevante. Para los agentes, el envío de esos Excel «evidencia» la «posición directiva» de Zapatero en una estructura en la que formalmente no aparecía como administrador. Entre los nombres más sensibles figura Air Europa, compañía cuyo rescate, como el de Plus Ultra, ha estado en el origen de fuertes controversias políticas y judiciales en el marco del ‘caso Koldo’ y en la causa en la que está imputada Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. En los listados aparece Javier Hidalgo, ex consejero delegado de la aerolínea y miembro de la familia propietaria del grupo turístico Globalia. Su presencia sitúa el ‘excel’ de Zapatero en un terreno especialmente delicado: el de las grandes empresas con intereses ante la Administración por los salvamento públicos ante los efectos de la pandemia.

Empresarios

La cartera incluía también a Florentino Pérez, Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander España; Rosauro Varo, empresario y exconsejero de Prisa; Víctor Madera, fundador de Quirón Salud; Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles; y representantes de grandes grupos como Aldesa. El informe oficial menciona expresamente a Antonio Fernández, presidente de esta última firma; Juan Manuel Cendoya y Banco Santander; Danilo Díazgranados, empresario venezolano; Julio Martínez Sola, entonces vicepresidente de Plus Ultra y luego presidente; Francisco Flores y Softgestor; y los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, vinculados a Alaska Ilimitada, después Inteligencia Prospectiva. El bloque internacional tampoco era menor. En los archivos aparecían directivos y sociedades chinas con intereses en suelo español, Europa y Latinoamérica. Entre ellas, Huawei España, identificada en el informe a través de Yong Ying, además de otras compañías tecnológicas, de transporte aéreo, logística y construcción. Ese bloque conecta con una de las grandes derivadas de los informes UDEF: la agenda exterior de Zapatero en China y Venezuela, donde la investigación sitúa operaciones vinculadas a petróleo, coque, gas, minerales y contactos con estructuras próximas, en el caso de gigante asiático, al Partido Comunista. La Policía subraya que no todos los destinatarios tenían, al menos en ese momento de la investigación, una relación contractual localizada con Análisis Relevante. Y añade una frase que abre el campo de las pesquisas: los informes mensuales se estarían remitiendo tanto a clientes que abonaban «notables cifras» como a otros destinatarios respecto de los cuales «se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago».