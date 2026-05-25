Bustinduy dice que no le gusta "nada" lo que está pasando sobre la imputación de Zapatero

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El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado que no le gusta "nada" lo que está ocurriendo en relación con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha evitado pronunciarse sobre la sugerencia del PNV de adelantar las elecciones: "No he visto esas declaraciones".

Bustinduy, ministro de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE, ha respondido así a los medios sobre el planteamiento que ayer puso sobre la mesa el presidente del PNV, Aitor Esteban, al asegurar que sería "irresponsable" que el Gobierno de Pedro Sánchez "siga más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable" y con "una agenda descontrolada y judicializada".

El ministro, que interviene este lunes en un acto en el Círculo de Bellas Artes", ha insistido en que comparte la opinión de "millones de españoles" y que no le gusta "nada" lo que está ocurriendo.

Espera que "con luz y taquígrafos se averigüe todo lo que ha pasado y se clarifique todo".

Mientras tanto, ha dicho, que él está en el Ejecutivo para trabajar, "defender las condiciones de vida de la gente trabajadora, reformar la dependencia, proteger a los inquilinos y luchar contra la pobreza infantil".

"Para eso está el Gobierno, yo no concibo otra manera de estar", ha recalcado Bustinduy, asegurando en que es para lo que la izquierda está en el Gobierno.