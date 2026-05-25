Sanidad confirma que hay un nuevo positivo de hantavirus entre los españoles confinados

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Ministerio de Sanidad confirmó este lunes un nuevo caso positivo de hantavirus tras efectuar la prueba PCR de rutina a los españoles que iban a bordo del crucero MV Hondius. Estaban en la cuarentena preventiva, en el hospital militar Gómez Ulla, cuando saltó la alerta en un contacto estrecho, identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote, mantuvo Sanidad. Este paciente se encuentra asintomático.

"La persona afectada se encontraba bajo vigilancia clínica y aislamiento desde su ingreso, conforme a los protocolos establecidos por el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR). El positivo se ha detectado durante los controles diagnósticos periódicos realizados a los contactos en seguimiento", sostiene el despacho de Mónica García, en un comunicado.

Una vez que dio positivo, la persona, de la que no han trascendido más detalles, fue trasladada a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (Uatan), "donde permanecerá ingresado bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de casos".

Como el caso se detectó cuando se mantenía el aislamiento y no se había producido la cuarentena domiciliaria, acordada por Sanidad si no se producían casos positivos como éste, "no se modifica la situación de riesgo para la población general ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha".