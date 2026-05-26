El abultado sumario que tendrá que estudiar Zapatero: unos 700 archivos con miles de hojas

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Unos 700 archivos con miles de páginas conforman el abultado sumario que tendrá que estudiar en las próximas semanas el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de cara a su declaración como investigado el 17 y el 18 de junio en la Audiencia Nacional.

Zapatero y su defensa tienen 23 días para escudriñar la ingente cantidad de información que guardan todos esos archivos, entre los que destaca el auto de imputación de, 85 páginas, y dos informes clave de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que radiografían a la presunta trama de tráfico de influencias investigada.

Fue hace justo una semana, el pasado martes, cuando saltó la sorpresa de la imputación, por primera vez en la historia de España, de un expresidente del Gobierno.

El juez situaba a Zapatero en el "vértice" de una presunta red de influencias "que habría actuado en favor" de la aerolínea Plus Ultra y cuyos beneficios económicos habrían sido canalizados a través de una estructura societaria en la que aparecían su amigo Julio Martínez Martínez y la empresa de las hijas del expresidente.

Un auto que se conoció después de que el juez Calama acordase levantar el secreto de sumario de una causa que llegó a la Audiencia Nacional el pasado mes de marzo, y que traía origen en otra investigación de un juzgado de Madrid reabierta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Calama recogía en ese auto todos los indicios recabados durante meses por la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF y que nutren toda una serie de informes que, junto con sus respectivos anexos, forman parte del sumario al que ayer, lunes, tuvieron acceso las partes.

Es precisamente la dimensión de la causa la que ha motivado que el abogado del expresidente del Gobierno haya conseguido que el juez posponga su declaración, prevista inicialmente el 2 de junio, a los días 17 y 18 de junio, para que le dé tiempo a instruirse.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que el magistrado ha reservado dos días para su declaración ante la previsible extensión de la misma.

Hace unos meses, una vez la Audiencia Nacional se hizo cargo de las pesquisas, el juzgado recibió cinco tomos de una pieza separada del juzgado de instrucción número 15 de Madrid, que fue el primero en investigar el caso.

Eran 1.597 folios que, a partir del pasado marzo, pasaron a integrar el sumario del caso Plus Ultra, al que se han ido adhiriendo estos meses los nuevos hallazgos de los investigadores, que apuntaban ya al presunto papel de Zapatero.

La causa, además, cuenta con diversas piezas separadas de situación personal relativas a los investigados, otra de medidas de investigación tecnológica, y varias documentales.

Y aparte de todo eso, el pasado 18 de mayo, el juez Calama ordenó crear dos piezas separadas para investigar posibles delitos "imputables a terceras personas ajenas a la trama" tras varios atestados de la UDEF que analizaban dispositivos electrónicos intervenidos en la causa.