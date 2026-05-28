El impacto de la imputación de Zapatero sacude la imagen del PSOE y del Gobierno

Hay una mayoría aplastante. El 71 % de los ciudadanos encuestados cree que el impacto político de la imputación de Zapatero ha influido negativamente en la imagen del PSOE y del Gobierno. El expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado acusado de un supuesto blanqueo de capitales, organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental por un juez de la Audiencia Nacional. Para una amplia mayoría de los encuestado por DYM para el Diario de León, repercute en el Partido Socialista (lo cree el 71 %) y en el Ejecutivo de Pedro Sánchez (el 64,5 %). También, creen, ha tenido impacto en la influencia de la imagen de España en el extranjero (lo sostiene el 63,5 %).

Comparten la opinión de que el mayor impacto del ‘caso Zapatero’ recae sobre la imagen del PSOE los votantes de todos los partidos políticos, en mayor porcentaje los del PP (83 %) y Vox (89,4 %), pero también ampliamente los de Sumar (64, 7%) y algo más lejos pero también por mayoría los socialistas (55,4 %). Igual de amplia es la opinión general del impacto negativo sobre la imagen del Gobierno, el 81, 4 % para los simpatizantes políticos del PP, el 82, 1 % para los de Vox, el 55, 1 % para los de Sumar y el 45, 3 % para los del PSOE. Porcentajes muy similares hay sobre cómo se proyecta la imagen de España en el extranjero tras la imputación de ZP.

También es mayoritaria entre los sondeados por DYM la opinión de que las acusaciones contra Zapatero son muy o bastante creíbles. Le otorgan veracidad el 51, 4 %, fundamentalmente en el PP y Vox (más que entre los populares incluso), porque la proporción aquí sí baja entre los votantes del PSOE y los de Sumar y un escaso 10,9 % sostiene que la imputación es creíble aunque sólo el 21,8 % dice que no son nada creíbles las razones que se esgrimen en el auto judicial.

Tampoco resultan creíbles a ojos de los encuestados las declaraciones del expresidente del Gobierno afirmando que no ha cometido ningún delito en un vídeo de un minuto y medio del mismo día de su imputación, la única vez que se ha pronunciado sobre un caso que le va a llevar ante el juez Calama los días 17 y 18 de junio después de que haya accedido a la petición del abogado defensor de aplazar unos días la declaración del imputado para poder estudiar bien los miles de folios del sumario.

Las explicaciones de ZP son muy creíbles sólo para un 9,3 %, bastante creíbles para el 15,5 %, algo para el 14,1 %, poco para el 20,9 % y nada creíbles para un rotundo 30,8 %. La mayor defensa en su credibilidad la tiene el expresidente Zapatero entre los votantes socialistas y los de Sumar y los que menos los populares, que le creen menos incluso que los de la extrema derecha de Vox.

El caso de Ábalos, Koldo y Aldama también repercute en la imagen del Partido Socialista y la creencia de que podría restar votos al PSOE. Lo cree un 65,3 % de los encuestados y la opinión es transversal a todo el espectro político. Así, lo sostienen casi por igual los votantes del PP (35,1 %), del PSOE (33,2 %), Vox (38,5 %) o Sumar (31 %) y casi ninguno de los consultados sostiene que no influye para nada (el 1,7 %).

En cambio, apenas tiene repercusión el ‘caso Kitchen’, una operación de espionaje parapolicial urdida en 2013 desde el Ministerio del Interior español bajo la presidencia de Mariano Rajoy, financiado con dinero público, diseñado al margen de la ley y por el que está imputado, entre otros, un ministro de Rajoy.

Sólo el 29 % de los encuestados creen que este caso tiene mucha o bastante influencia para restar votos al PP. Los que creen que apenas va a repercutir en las urnas son los votantes de izquierda.

El apoyo a la regularización de migrantes no, la prioridad nacional, sí

Un 46,2 % de los encuestados por DYM para Diario de León está en contra de la regularización de migrantes que ya viven entre nosotros y que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez, una medida que apoya sólo un 39 %.

El no es mayoritario entre los votantes del PP (62 %) y Vox (el 81,5 %).

El 43,8 % de los consultados está a favor de la prioridad nacional en el acceso a los servicios y recursos públicos pactados por PP y Vox frente a un 36,6 % que se posiciona en contra.

En este caso, el posicionamiento está directamente relacionado con el partido votado, de manera que la posición es netamente mayor a favor de la discriminación entre nacionales y no en los votantes de Vox (83,8 %), menor pero mayoritario entre los populares (58,1 %) y muy alejado ya del sí entre socialistas y a la izquierda del PSOE (24,7 % y 29,2 % respectivamente).

El Gobierno aprueba en el hantavirus

Casi la mitad de los encuestados (el 48 %) aprueba la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del hantavirus y el crucero que desembarcó en el puerto de Tenerife a los viajeros que estuvieron en contacto con los enfermos y muertos en el barco de lujo.

Los votantes de izquierdas son los que mejor valoran la gestión del Gobierno de España en esta operación internacional en la que participó codo con codo la OMS.

Los votantes del PSOE (74,7 %) valoran positivamente la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que tiene el respaldo también de los votantes de Sumar (70,1 %). El porcentaje de apoyo cae drásticamente entre los del PP (27, 1%) y sobre todo los de extrema derecha del partido de Abascal (14,3 %).