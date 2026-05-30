La sorprendente decisión que tomarían 6 de cada 10 jóvenes españoles sobre las Fuerzas Armadas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las cifras han dejado boquiabiertos a analistas políticos y expertos en defensa. Hasta un 64% de los jóvenes españoles entre 18 y 29 años respaldarían una medida que parecía enterrada hace décadas. El dato cobra especial relevancia cuando el debate sobre la seguridad nacional vuelve a estar en el centro del tablero político europeo.

La encuesta refleja un cambio generacional que pocos anticipaban. Mientras las generaciones anteriores recuerdan con recelo la antigua obligatoriedad, los más jóvenes muestran una apertura hacia un modelo completamente diferente: voluntario, temporal y adaptado a los tiempos actuales. La clave está en ese matiz que cambia radicalmente la percepción.

El contexto internacional marca el compás de este renovado interés. La guerra de Ucrania y los conflictos en Oriente Próximo han sacudido la conciencia colectiva europea sobre vulnerabilidad y preparación. Lo que antes parecía lejano, ahora se percibe como una amenaza próxima que exige respuestas concretas.

El giro de la opinión pública española

La sociedad española atraviesa una transformación profunda en su percepción sobre la defensa nacional y las Fuerzas Armadas. Los datos revelan que el apoyo no se limita exclusivamente a los jóvenes, aunque son ellos quienes encabezan esta tendencia con porcentajes que superan el 60%. Este respaldo contrasta con el rechazo histórico que generó la antigua mili obligatoria.

El modelo que contempla la ciudadanía nada tiene que ver con aquel sistema abolido. La voluntariedad se erige como condición fundamental para que la propuesta resulte aceptable. Los encuestados distinguen claramente entre imposición y elección personal, un matiz que resulta determinante para entender estos porcentajes de apoyo.

Diversos factores sociológicos explican este fenómeno. La incertidumbre laboral, la búsqueda de formación práctica y la valoración positiva de la disciplina figuran entre las motivaciones que los jóvenes expresan cuando valoran esta posibilidad. Para muchos, representaría una oportunidad de desarrollo personal y profesional.

El panorama europeo redefine prioridades

España ha alcanzado en 2024 el objetivo del 2% del PIB destinado a gasto militar, un hito histórico que refleja el compromiso con la OTAN y la respuesta a las presiones internacionales. Este incremento presupuestario coincide temporalmente con el debate sobre nuevas formas de vinculación ciudadana con la defensa.

Francia y Alemania ya han dado pasos concretos en esta dirección. El modelo francés contempla un servicio nacional universal obligatorio de un mes de duración, mientras Alemania estudia fórmulas mixtas que combinan voluntariedad con incentivos. Estos referentes europeos alimentan el debate en España, aunque el Gobierno descarta actualmente cualquier obligatoriedad.

Las exigencias de Estados Unidos para que Europa asuma mayor responsabilidad en su defensa han acelerado estas discusiones. La administración estadounidense insiste en que los aliados europeos deben incrementar sus capacidades militares y reducir la dependencia del paraguas defensivo norteamericano.

Desafíos y oportunidades del modelo voluntario

La implementación de un servicio militar voluntario temporal plantearía numerosos retos logísticos y presupuestarios. Las Fuerzas Armadas españolas deberían adaptar infraestructuras, programas formativos y sistemas de gestión para absorber una potencial oleada de voluntarios. Los costes asociados no serían menores.

Sin embargo, los beneficios potenciales también resultan significativos. Un programa bien diseñado podría fortalecer la cohesión social y el sentimiento de pertenencia nacional. Además, ofrecería a miles de jóvenes competencias transferibles al mercado laboral: liderazgo, trabajo en equipo, gestión del estrés y capacitación técnica.

La experiencia internacional muestra resultados mixtos. Países nórdicos mantienen modelos obligatorios con alta aceptación social debido a su eficiencia y beneficios tangibles. En contraste, otras naciones han abandonado estos sistemas por su elevado coste económico y político. España debería estudiar estos casos para diseñar una propuesta viable.

Contexto geopolítico y nuevas amenazas

El escenario de seguridad global ha experimentado una transformación radical en los últimos años. Las amenazas híbridas, el ciberterrorismo y la inestabilidad en las fronteras europeas configuran un panorama que exige respuestas novedosas. La ciudadanía percibe estos riesgos de manera creciente.

Los conflictos actuales demuestran que la guerra convencional no ha desaparecido del continente europeo. Ucrania ha servido como recordatorio brutal de que la paz no puede darse por garantizada. Esta realidad permea en la opinión pública y explica parcialmente la apertura hacia medidas que refuercen las capacidades defensivas.

España, por su posición geoestratégica, enfrenta desafíos específicos: control del Estrecho de Gibraltar, presión migratoria, terrorismo yihadista y tensiones en el Norte de África. Un servicio militar voluntario podría contribuir a fortalecer la resiliencia nacional ante estos retos multidimensionales que definen el siglo XXI.