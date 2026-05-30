El atribulado desfile de las Fuerzas Armadas

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Los militares del arsenal de Ferrol no pudieron izar la bandera de España durante el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas que este sábado se celebró este sábado en Vigo. La enseña nacional se desprendió de la cuerda del mástil mientras sonaba el himno y el Rey presidía el acto en primera fila junto a su hija, la princesa Leonor. Finalmente, los uniformados no pudieron completar el acto de homenaje a la bandera, provocando un pequeño desconcierto en el protocolo que enturbió el acto.