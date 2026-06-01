El ICO subasta propiedades desde 9.900 euros: descubre dónde puedes pujar ahora

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una nueva convocatoria de subastas de bienes embargados que abarca múltiples comunidades autónomas de España. Se trata de una oportunidad para aquellos interesados en adquirir propiedades a precios significativamente reducidos respecto a su valor de tasación, con pujas mínimas que parten desde los 9.900 euros hasta los 814.920 euros dependiendo del tipo de inmueble.

Esta enajenación de bienes forma parte del procedimiento legal que sigue el ICO cuando actúa como acreedor o entidad ejecutora tras producirse un impago. Los bienes incluyen viviendas, locales comerciales, fincas rústicas, solares y parcelas urbanizables distribuidas principalmente por las provincias de Valencia, Alicante, Almería, Lérida, Madrid, Sevilla, Tarragona, Cantabria, Barcelona, Castellón, León y Albacete.

Las subastas electrónicas se realizan a través del Portal de Subastas del BOE, donde cualquier persona puede consultar los lotes disponibles, sus características técnicas y los requisitos para participar. El proceso está abierto tanto a particulares como a inversores profesionales que busquen oportunidades en el mercado inmobiliario español.

El Instituto de Crédito Oficial interviene en estos procesos cuando empresas, autónomos o particulares incumplen el pago de préstamos respaldados por el Estado o de avales concedidos a través de las conocidas Líneas ICO. Estas líneas de financiación han sido especialmente relevantes durante periodos de crisis económica, cuando muchas pymes y autónomos solicitaron ayudas para mantener su actividad.

Cuando se produce un impago, el ICO ejecuta las garantías que los beneficiarios aportaron al solicitar el préstamo. Estas garantías pueden ser hipotecas sobre inmuebles, prendas sobre vehículos o cualquier otro activo de valor que sirvió como respaldo financiero. El objetivo final es recuperar el dinero público que fue adelantado y que no ha sido devuelto en los plazos establecidos.

El procedimiento legal está regulado por la legislación procesal española vigente y permite convertir los bienes embargados en liquidez para saldar total o parcialmente la deuda contraída. Este mecanismo es similar al que emplean otras entidades públicas como la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social.

La provincia de Valencia concentra el mayor número de propiedades en esta convocatoria. Entre los lotes más destacados se encuentra una casa entre medianeras de dos plantas y tres dormitorios en la calle San Gaieta de Alzira, con una superficie construida de 284 metros cuadrados. Su valor de subasta es de 112.700 euros, aunque la puja mínima se establece en 67.620 euros.

También en Alzira se oferta un piso de tres dormitorios con 107 metros cuadrados construidos en la calle Doctor Fleming, con un valor de subasta de 63.900 euros y puja mínima de 38.340 euros. Ambas propiedades se encuentran sin ocupantes y no están catalogadas como vivienda habitual.

En Beniganim, la avenida Tossal acoge un piso de cuatro dormitorios y 85 metros cuadrados cuya puja mínima es de apenas 27.060 euros, uno de los precios más accesibles de toda la convocatoria. Este inmueble tiene un valor de tasación de 45.100 euros.

Mención especial merece el lote situado en Picassent, donde se subasta una vivienda aislada de seis dormitorios con 350 metros cuadrados de superficie construida y una parcela de 2.230 metros cuadrados en la urbanización Lloma La Verge. Su puja mínima alcanza los 210.660 euros, con un valor de tasación de 351.100 euros.

Para quienes buscan terrenos agrícolas o forestales, el ICO ofrece varias fincas rústicas en la provincia de Valencia. En Carcaixent se subastan dos fincas colindantes sin explotar con monte bajo y pinar que suman 49.860 metros cuadrados, con una puja mínima de 18.060 euros.

En Alginet están disponibles dos fincas rústicas de regadío con una superficie total de 10.201 metros cuadrados en el polígono catastral número 25. El precio de salida es de 19.380 euros, ofreciendo una oportunidad para inversores agrícolas o particulares interesados en explotaciones de pequeño tamaño.

Especialmente llamativa resulta la parcela de suelo urbanizable programado en Cambrils, provincia de Tarragona, con 14.705 metros cuadrados incluidos en el Sector 1 Les Comes. Su valor de subasta alcanza 1.358.200 euros, aunque la puja mínima se establece en 814.920 euros. Este lote representa una de las mayores inversiones de la convocatoria.

Madrid aparece representada con un local comercial de 675 metros cuadrados distribuidos en planta baja y sótano a pie de la calle Torres Miranda. Con un valor de tasación de 977.700 euros, este inmueble requiere un depósito de 97.770 euros y tiene una puja mínima de 586.620 euros.

En Almería, concretamente en Benahadux, se oferta un edificio destinado a local diáfano de 112 metros cuadrados en la calle Humberto Janssen, con una puja mínima de 39.840 euros. Este tipo de activos resulta atractivo para empresarios que buscan establecer negocios en zonas con potencial comercial.

Solares y parcelas urbanizables en distintas provincias

Los solares edificables representan otra categoría importante dentro de esta convocatoria. En Isla Mayor, Sevilla, se subasta un solar de uso residencial de 166 metros cuadrados con posibilidad de construir hasta dos plantas, con una puja mínima de tan solo 9.900 euros, el precio más bajo de toda la oferta.

En Cantabria, Santa Cruz de Bezana ofrece una parcela resultante de uso residencial plurifamiliar con capacidad para seis viviendas, incluida en el Sector-102-Maoño. Su puja mínima es de 180.660 euros y tiene un valor de tasación de 301.100 euros.

Barcelona cuenta con una parcela de suelo urbanizable programado de 19.483 metros cuadrados en La Clariana de Castellet i La Gornal, con puja mínima de 267.360 euros, dirigida a promotores inmobiliarios o inversores de medio y largo plazo.

Para participar en estas subastas es necesario acceder al Portal de Subastas del BOE, donde se pueden consultar todos los detalles técnicos de cada lote, incluyendo referencias catastrales, situación posesoria y características específicas de cada inmueble. Algunos lotes requieren el pago de un depósito previo, especialmente aquellos de mayor valor.

Los interesados deben registrarse en la plataforma electrónica y seguir el procedimiento establecido para formalizar sus pujas. Las subastas se desarrollan mediante tramos establecidos que varían según el valor del bien, desde 50 euros en los lotes de menor cuantía hasta 500 euros en los de mayor valor.

Es importante destacar que todos los inmuebles se encuentran sin ocupantes y no son visitables antes de la subasta, por lo que los potenciales compradores deben basarse en la información catastral y en las descripciones oficiales proporcionadas por el ICO.