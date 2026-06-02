Feijóo a PNV y Junts: «184 votos pido»

Feijóo en un acto con motivo del 3º aniversario de las elecciones municipales y autonómicas, el jueves.Rodrigo Jiménez

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado este lunes la posibilidad de que PNV y Junts apoyen una moción de censura instrumental a cambio de una convocatoria electoral y ha reiterado que apretar el botón para que haya elecciones no implica que Vox —línea roja de los partidos nacionalistas— tenga que estar en el Gobierno.

Feijóo ha aprovechado una entrevista en Telecinco para recordar —sin mencionar el término moción de censura y ante una pregunta sobre si ve al líder de Vox, Santiago Abascal, como vicepresidente— que para que el PP convoque elecciones (si llega al Gobierno vía moción) no se necesita que Vox esté en ningún gobierno.

La idea de Feijóo es que los partidos nacionalistas —que no han reaccionado por ahora a las palabras del líder popular— apoyaran una moción de censura que implicara una convocatoria de elecciones inmediata para que los españoles hablaran en las urnas.

Una convocatoria que también ha pedido este lunes el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, quien ha afirmado que «unas elecciones podrían ser una solución» a la «situación bochornosa» que vive España.

Los grupos políticos, ha añadido, «se lo tienen que hacer mirar y tienen que plantear qué es lo que hay que hacer».

Según Feijóo, en el Congreso hay 184 diputados que han dicho que quieren elecciones, ocho más de los que se necesitan para la mayoría absoluta. Una cifra que es la suma de PP, Vox, PNV, Junts, UPN y Coalición Canaria, a quienes ha mencionado. «184 votos pedimos», dijo.

El líder nacional del PP ha dicho que es «optimista» de que está habiendo «algún movimiento» entre los socios de Gobierno de Pedro Sánchez y les ha animado a buscar «una solución en poco tiempo».

Para activar una convocatoria electoral —que llegaría si Feijóo llegara al poder tras una moción de censura— no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el mayoritario de la cámara.

A partir de ahí «habrá elecciones» y «decidirán los españoles lo que quieren», ha dicho Feijóo, quien ha insistido en que su planteamiento sigue siendo el de gobernar en solitario. Con un Sánchez enrocado en no adelantar las elecciones, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se ha referido a la propuesta de Feijóo y ha dicho que el popular «no hace una oposición a la altura de lo que necesita España».

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, les ha recordado a PNV y Junts, ante su petición de elecciones, que «los éxitos de este país» son compartidos por el Gobierno con los socios de investidura, mientras que a Núñez Feijóo, al que se ha referido como «el amigo del narco», le ha espetado que «lecciones, ninguna». Ambas han hablado sobre la petición del exministro Ramón Jáuregui de convocar un congreso extraordinario del partido y Mínguez ha declinado la opción de cambiar el calendario para convocarlo y ha defendido que al igual que los críticos solicitan esta convocatoria hay otros que no lo hacen.

Saiz, por su parte, ha defendido que en el PSOE «el debate interno se produce todos los días» y que no comparte la propuesta de Jáuregui.

La viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, ha pedido este lunes no caer «en la trampa» de la moción de censura y ha dicho que es «inadecuado» que Junts y el PNV se sumen a un Feijóo y un PP que pacta con Vox, centralista y centralizador, que no reconoce las lenguas oficiales y lucha contra legislaciones específicas como la amnistía.

También ha hablado de las palabras de Feijóo el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien ha afirmado que no sirve de nada «pasearse por los platós» abogando por la moción de censura si quien tiene la posibilidad de impulsarla no lo hace. La moción debería presentarse por convicción, ha dicho, «más allá de la aritmética parlamentaria».