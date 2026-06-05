La UCO pide todos los movimientos bancarios del PSOE de 2024 y 2025, los años de las ‘cloacas’

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la pasada semana en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.Borja Sanchez-Trillo

Publicado por M. Sáiz-Pardo/M. Balín Madrid Creado: Actualizado:

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quiere un verdadero estriptís financiero del PSOE durante los años en los que operaron las presuntas cloacas. Los agentes han pedido al juez instructor Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, que reclame a la Agencia Tributaria y a varias entidades financieras los movimientos bancarios del Partido Socialista entre 2024 y 2025, el periodo en el que la trama de ‘fontanería’ de Leire Díez y Santos Cerdán habría desplegado —con financiación del propio partido— sus maniobras para «desestabilizar» causas judiciales sensibles para la formación socialista, el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez.

La UCO pretende rastrear en esos papeles la sospecha central de la causa: que la trama se sostuvo con dinero y recursos del partido. Los agentes ya describieron en diversos atestados una actividad desarrollada «bajo el soporte del PSOE», mediante la puesta a disposición, a través de Santos Cerdán, de «infraestructuras y soporte económico» para «sufragar las actuaciones» y dar «cobertura logística» al grupo.

En el documento, los agentes sostienen que, «teniendo en cuenta la naturaleza económica y la instrumentalización de operaciones comerciales dentro de los hechos que se investigan», resulta necesario recabar «información adicional tributaria y bancaria» de personas físicas y jurídicas vinculadas a la causa.La petición no se limita al PSOE. La UCO incluye también al PSC, a Zano Sociedad Consultores SL —la consultora vinculada a Gaspar Zarrías a través de la cual se habrían articulado pagos a Leire Díez-, al propio Zarrías, al abogado Ismael Oliver, a sus sociedades Oliver Gruppe SL y Estudio Jurídico Oliver & Partners, al abogado Jacobo Teijelo, a Crónica Libre y a varias mercantiles del grupo IKI.

El oficio pide a la Agencia Tributaria un informe de suministros sobre esas personas y sociedades para los ejercicios 2024 y 2025. Los agentes reclaman información sobre cuentas bancarias en las que figuren como titulares, autorizados o representantes, imposiciones, disposiciones y cobros en efectivo, bienes inmuebles y muebles, relaciones societarias, declaraciones fiscales, actividad exterior y hasta cajas de seguridad alquiladas.

La UCO también solicita que se oficie a entidades financieras para que entreguen directamente a la unidad «cuanta información, movimientos y saldos» consten en sus bases sobre las cuentas identificadas. En el oficio aparecen cuentas del PSOE en Santander, CaixaBank y Banco Sabadell; de Zano en BBVA; de Gaspar Zarrías en BBVA y Sabadell; de Ismael Oliver en varias entidades; y de las sociedades vinculadas a Oliver, Teijelo y Crónica Libre.

Los agentes piden que la información se facilite en soporte informático y, cuando proceda, bajo norma 43 del Banco de España, con identificación de titulares, autorizados, tarjetas de débito o crédito, transferencias nacionales e internacionales, operaciones SWIFT y cualquier expediente de préstamo vinculado a esas cuentas. Además, advierten a las entidades de que las diligencias siguen «declaradas secretas» y que la información debe obtenerse de forma centralizada, sin acudir a sucursales concretas.

La diligencia apunta al corazón financiero de la causa: determinar si Ferraz utilizó contratos, facturas, campañas publicitarias o sociedades interpuestas para pagar a colaboradores de la supuesta trama. La UCO ya había señalado en informes anteriores pagos a Leire Díez mediante Zano, Oliver y facturación presuntamente «mendaz». Ahora quiere reconstruir el circuito bancario completo del PSOE, sus proveedores y los intermediarios que pudieron sostener las cloacas.