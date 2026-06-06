Sánchez: "Nunca se me ha informado sobre las andanzas de Leire Díez. Nunca las hubiera tolerado"

Publicado por Almudena Santos Madrid Creado: Actualizado:

Con él y los suyos bajo el fuego de la cadena de causas judiciales que les cercan y con la 'trama de las cloacas' apuntando al corazón del PSOE y de la Guardia Civil, el presidente del Gobierno compareció este viernes en un escenario lejano, Montenegro, para intentar encapsular los comprometedores sumarios, de nuevo y como ocurrió con sus dos hombres fuertes -José Luis Ábalos y Santos Cerdán-, en conductas individuales de las que él no tuvo conocimiento alguno. En esta ocasión, Pedro Sánchez evitó cualquier mención que pudiera interpretarse como un cuestionamiento de la justicia y se afanó en tratar de defender su honorabilidad y la del conjunto del partido frente a todos aquellos hoy investigados por severas sospechas de corrupción. "Nunca he conocido ni se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez", aseguró desde el país balcánico, adonde viajó para participar en una cumbre europea. Y remató con que si en algún momento hubiesen llegado a saber de la red ilícita presuntamente encabezada por Cerdán y la llamada 'fontanera' de Ferraz, "nunca las hubiera tolerado".

Un rechazo a las acusaciones plasmadas por la UCO en los informes entregados al magistrado -y en los que aparece reflejado que el "'one'" al que se refiere la red en diversas conversaciones solo puede ser el propio Pedro Sánchez- que se suma al expresado unas horas antes por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien defendió que el jefe del Ejecutivo "nunca" tuvo conocimiento de la existencia de la trama ni de que estuvieran utilizando su nombre.

Sánchez no solo manifestó que nunca fue informado sobre las actividades de Leire Díez -y que por tanto nunca tuvo conocimiento de las estrategias y reuniones que los miembros de la trama estaban, presuntamente, desarrollando-, sino que también recordó la postura que su formación ha ido adoptando a medida que se han ido destapando supuestos casos delictivos. Para ello, aludió a las medidas disciplinarias adoptadas en su momento contra el exministro y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos. Esgrimió, así, la política de contundencia que, según dijo, ha estado empleando desde que ocupa la secretaría general del partido y la Presidencia del Gobierno. Además, defendió a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que se encuentra en el ojo del huracán debido a las dos reuniones que mantuvo, según el sumario y admitidas ahora por Interior, con la exmilitante socialista Leire Díez. El jefe del Ejecutivo defendió su labor en el cargo y manifestó su "absoluta confianza" en ella, a la par que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, descartaba que el Gobierno tenga intención de destituirla.

El jefe del Ejecutivo vinculó la presión de la oposición, que amaga con presentar una moción de censura al tiempo que presiona a Sánchez a convocar un adelanto electoral, apoyándose en las críticas lanzadas por algunos de los socios de Gobierno, a una estrategia para desviar la atención de los resultados económicos y sociales de su Gabinete. El presidente del Gobierno afirmó que no permitirá que "las corruptelas de unos pocos (ese grupo de independientes que dice Sánchez que son los miembros de la red que, presuntamente, trataba de entorpecer las investigaciones contra miembros del PSOE) y el ruido interesado de unos muchos" tapen una gestión de "crecimiento, estabilidad y creación de empleo". También cargó contra el PP al asegurar: "Yo no hago lo que me han hecho". Se refería así a la "policía mal llamada patriótica" que trató, durante el mandato de Mariano Rajoy, de obstruir investigaciones judiciales y espiar a rivales políticos, señalando que él mismo fue objeto de estas prácticas cuando lideraba la oposición. De este modo, situó el inicio de la "regeneración" institucional en la moción de censura de 2018 y reiteró su rechazo a emplear los resortes del Estado contra sus adversarios, en contraposición a los reproches lanzados por 'Génova' en las últimas semanas.

Blindar a Sánchez

En esta línea, Bolaños mantiene el blindaje a Sánchez tras las últimas novedades del 'caso Leire' al asegurar que el sumario judicial, que salió a la luz a principios de esta semana, demuestra que el presidente del Gobierno no tenía conocimiento de que se estuviera utilizando su nombre. Considera que la actividad desarrollada por las ya denominadas 'cloacas del PSOE' constituían una maniobra que el dirigente socialista atribuye al intento de los investigados, y más en concreto la exmilitante Leire Díez, de "darse importancia". Tras reivindicar la "integridad" y la contundencia de Sánchez para "poner pie en pared" cada vez que ha sido conocedor de algún caso de corrupción, Bolaños minimizó, desde Bruselas, la contestación crítica de un sector de la militancia que pide que se convoquen elecciones anticipadas.

El titular de Justicia enmarcó tanto las suspicacias internas, un grupo de la militancia socialista conformada por algunas caras conocidas entre las que se encuentra el exlíder del PSOE en Madrid Juan Lobato, como la ofensiva de la oposición, que pide elecciones o el impulso de una moción de censura en una estrategia para generar ruido y evitar hablar de "la buena gestión del Gobierno". Para defender al presidente del Gobierno, además, Bolaños se remitió directamente al contenido de la instrucción judicial, remarcando que es el propio texto el que exime de cualquier responsabilidad al jefe del Ejecutivo.

Según el ministro, resulta "indiscutible" que la principal implicada (Leire Díez) invocaba el nombre de Sánchez "continuamente", pero insistió en que esta práctica respondía únicamente a un intento de la investigada para "darse importancia", y no a una connivencia real con el poder. En esta línea, Bolaños enfatizó la "integridad" del presidente y recalcó que, lejos de querer prejuzgar el papel de los tribunales -tratando, así, de minimizar el choque con distintos sectores del Poder Judicial que en las últimas semanas han cargado contra miembros del PSOE y del Gobierno por atacar a la Justicia y deslizar la idea de que hay una especie de 'complot' contra el Ejecutivo-, el sumario demuestra "con toda claridad" la absoluta ignorancia del presidente del Gobierno sobre unas maniobras ante las que el secretario general del partido actúa "expulsando del partido de manera muy contundente" a la más mínima irregularidad. Se refería, con ello, a la salida precipitada del que fuera número tres de los socialistas Santos Cerdán y del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

El Ejecutivo busca consolidar un cortafuegos político alrededor de Pedro Sánchez, utilizando la propia literalidad de las investigaciones. Bolaños insistió en la necesidad de respetar los tiempos judiciales, remarcando que "tendrán que ser los tribunales quienes decidan" el alcance penal de la trama y evitando emitir veredictos anticipados. Sin embargo, para la dirección socialista, el valor de lo instruido hasta ahora es eminentemente exculpatorio; al reiterar que no existe "absolutamente nada" que vincule de forma directa o indirecta al líder del partido con la red, el Gobierno convierte el propio sumario en su baza de defensa para sostener que se trata de un caso de abuso de confianza totalmente ajeno a la presidencia.