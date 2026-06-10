El PSOE pide dejar actuar a la Justicia en el caso Leire Díez y no ve motivos para que imputen al partido

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante la sesión plenaria celebrada en el Congreso, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España).Fernando Sánchez - Europa Press

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El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este miércoles que es "el tiempo de la Justicia" en el caso de Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE', y ha asegurado que su partido está colaborando con toda la información de la que dispone, al tiempo que ha señalado que no le preocupa una posible imputación de la formación como persona jurídica porque cree que "no hay nada" para ello.

Así se ha pronunciado López al ser preguntado en los pasillos del Congreso por las informaciones relativas a supuestos encuentros de Leire Díez en la Fiscalía General del Estado. "¿Cuántas veces voy a decir que es el tiempo de la Justicia? Es el tiempo de que nos pongan pruebas encima de la mesa", ha señalado.

El portavoz socialista ha añadido que debe ser la Justicia la que tenga que "determinar" lo ocurrido y, mientras tanto, ha afirmado que el PSOE lo que está haciendo es "colaborar con toda la información que tiene con la Justicia pública".

López ha recordado también el presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, ya dijo que los servicios jurídicos de la formación estaban estudiando si había que hacerlo o no.

Además, sobre una posible imputación del PSOE como persona jurídica en la causa, el dirigente socialista ha afirmado que no le preocupa porque cree que "no hay nada para que se impute" al partido.

Al ser preguntado por si también considera que Leire Díez es una "fantasiosa", López ha evitado pronunciarse en esos términos y ha insistido en que todo lo relacionado con este caso "lo debe determinar la Justicia".

Por su parte, el coordinador del PSC en el Congreso, José Zaragoza, también se ha remitido a la actuación judicial al ser preguntado por los supuestos encuentros de la 'fontanera' del PSOE en la Fiscalía. "No sé lo que aparece en los papeles de Leire Díez. ¡Están apareciendo tantas cosas!", ha señalado.

"Debemos confiar en la Justicia y dejar que actúe, porque al final nos convertimos nosotros en sustitutos de los jueces, de los fiscales y de los abogados defensores", ha afirmado el diputado catalán, que también se ha mostrado "convencido" de que no se producirá una imputación del PSOE en este caso.