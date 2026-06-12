La Carolina (Jaén) nombra a José María Aznar intendente de honor del municipio

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El Pleno del Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) ha aprobado, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE y Por Andalucía, el nombramiento del expresidente del Gobierno José María Aznar como intendente de honor del municipio.

Se trata de una distinción que se entrega por primera vez y con la que el Consistorio carolinense reconoce el valor histórico de la figura del intendente, ligada al legado de Pablo de Olavide y las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, creadas durante el reinado de Carlos III.

El gobierno municipal del PP ha justificado la distinción al que fuera presidente del Gobierno entre 1996 y 2004 por “la contribución que recibió el municipio durante su etapa al frente del Gobierno de España, con más de 56,4 millones de euros en inversiones estatales”, según la web del Ayuntamiento.

“Más de 21 millones de euros se destinaron al desarrollo industrial, permitiendo crear 260.000 metros cuadrados de suelo industrial, construir más de 58.000 metros cuadrados de naves y favorecer la llegada de más de 60 empresas, y se generaron más de 1.700 puestos de trabajo”, ha justificado el equipo de gobierno.

“Un reconocimiento a una etapa que contribuyó de forma decisiva al desarrollo y transformación de La Carolina”, ha valorado el equipo de gobierno del PP.

El acto de entrega de la distinción tendrá lugar el próximo 3 de julio en el Teatro Carlos III de La Carolina.

Por su parte el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Manuel Mondéjar, ha criticado el reconocimiento a Aznar y ha señalado que “mientras el pueblo agoniza con el cierre de empresas y la deuda municipal alcanza el récord de casi 30 millones de euros, el alcalde intenta meter cortinas de humo y vuelve a hacer uso partidista de las instituciones”.

“Nosotros no vamos a participar de este circo vergonzante y no vamos a homenajear a semejante personaje, que tanto daño hizo y sigue haciendo a nuestro país”, ha manifestado Mondéjar.