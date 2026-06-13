Belarra encabezará la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid

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Se presentó como un acto de primavera de la cúpula de Podemos y acabó con un anuncio de calado. Ione Belarra, secretaria general de la formación morada, anunció este sábado su intención de ser la cabeza de lista a las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, que están previstas para mayo de 2027. Emulando el mismo movimiento que hizo sin éxito en 2021 Pablo Iglesias, su antecesor en el cargo, de rivalizar con los otros espacios de la izquierda madrileña, Belarra justificó su decisión para "torcerle de una vez por todas el brazo a esa mala persona insufrible que es la señora (Isabel Díaz) Ayuso".

Durante el mitin central la 'Fiesta de la Primavera', uno de los foros ideológicos del partido, la exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 aseguró que encara este reto con "determinación" y "valentía", pues está harta de la "mierda de gobernantes" que hay en Madrid y que también tiene "mucha rabia que todo el mundo se ha rendido en esta comunidad", apostilló entre vítores de sus simpatizantes.

Desvelado que se presentará a las primarias para que los inscritos voten si quieren que sea la candidata, el proceso habitual que tiene Podemos para elegir a sus cargos, la dirección del partido decide poner toda la carne en el asador para volver a entrar en la asamblea regional, pues en 2023 se quedó como fuerza extraparlamentaria al no conseguir el umbral del 5% del total de votos en esos comicios: cosechó un 4,73%. Un resultado que llevó a Pablo Iglesias a abandonar la política activa.

Rivales Belarra subrayó que da el paso al ver que el PSOE "no pone más que candidatos de cuarta" y que sus dirigentes se pelean por "no ir a Madrid". A su vez, afirmó que tampoco convence la opción de la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, pese a que dicen cosas que "están bien". "Unos y otros ya han renunciado. Se nota, se siente que han renunciado. Por eso yo creo que esta pelea hay que darla con mucha más fuerza", agregó para defender que la izquierda plural tiene que ofrecer una alternativa a Isabel Díaz Ayuso.

Sobre la actual presidenta autonómica, la señaló por ser "el corazón ideológico de la derecha de este país", no Vox o el líder nacional del PP Alberto Núñez Feijóo, y por ello Belarra está convencida de que en Madrid se va a dar la "batalla central" para el futuro del país.

Ante sus correligionarios, detalló que "no se resigna a dar luz en un hospital público en el que la plantilla se deja lo mejor de sí" pero está "saturado" o ver a los profesores de las escuelas de sus hijos peleando solos con la camiseta verde o amarilla en favor de la escuela pública, mientras el PP beneficia a la privada o concertada.

"No me resigno tampoco a que el transporte público y las urgencias solo se refuercen cuando viene el Papa, la verdad. No me resigno a que haya una ciudad y una comunidad en la que no se puede pagar un alquiler", insistió. Asimismo, declaró que Madrid se merece "un buen gobierno" y sentir "orgullo no de encontrarte a tu ex" (ironizando así con unas declaraciones que hizo Ayuso) sino de la capacidad de Madrid para acoger, para ser un "encuentro de diversidad y "tierra de acogida de muchísimas personas".