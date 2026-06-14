El juez mantiene citada para el lunes a Elisa Mouliaá, que podría ser detenida si no acude

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El juez que investiga a Elisa Mouliaá por presuntas calumnias a Íñigo Errejón mantiene su citación para que declare este lunes, bajo apercibimiento de detención si no acude, mientras ella ha anunciado que no irá porque estará trabajando entre Dubái y el mar Rojo, aunque intentará comparecer por videollamada.

Es la tercera vez que el magistrado Arturo Zamarriego cita a Mouliaá para tomarle declaración como investigada por presuntas calumnias al exportavoz de Sumar, sobre el que dijo que extorsionó a testigos de la causa en la que se investiga a Errejón por supuesta agresión sexual a la actriz.

Este proceso se sigue en otro juzgado y ya se decretó apertura de juicio oral, aunque el procesamiento está recurrido en la Audiencia Provincial de Madrid.

Mouliaá alegó ante el juez Zamarriego que estaba de baja y que además no debe coincidir con su presunto agresor sexual; el juez acabó enviando a su casa a un forense que determinó que sí podía acudir al juzgado.

Así, la citó para el para este lunes, día 15, con apercibimiento de que si no va "podrá acordarse su detención y traslado a la sede judicial, con deducción de testimonio por si los hechos fueran constitutivos de un delito de desobediencia a la autoridad".

La tercera letrada de Mouliaá en esta causa, Yurena Carrillo, recurrió esta decisión, primero ante el juez y luego ante la Audiencia Provincial de Madrid, alegando que obligarla a acudir con medidas coercitivas no es proporcional y supone maltrato institucional y revictimización, además de exponer que tiene un compromiso laboral en Emiratos Árabes Unidos.

El pasado viernes, la actriz publicó en redes sociales un comunicado en el que afirmaba que no acudirá porque está "trabajando bajo un contrato profesional internacional firmado con anterioridad, vigente desde el 8 de junio hasta finales de verano", que la mantiene "desplazada entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo donde las comunicaciones son limitadas o inexistentes".

Este domingo ha precisado, también en redes sociales, que ha acreditado documentalmente que estará "en zonas sin cobertura y con comunicaciones muy limitadas" a pesar de lo cual intentará "comparecer por videollamada si técnicamente es posible".

El viernes trascendió un auto en el que el magistrado Zamarriego rechazaba la recusación planteada contra él por la actriz -por falta de imparcialidad- al concluir que está "construida de forma artificiosa", dentro de la estrategia de negarse a declarar, y por lo tanto puede rechazarla el propio instructor, sin llegar a elevarla a la Audiencia.

En ese escrito, el juez desestima la petición de suspensión de las actuaciones personales respecto de la querellada que pedía la defensa de Mouliaá, lo que supone mantener la declaración del lunes.

Así las cosas, la letrada de Mouliaá ha dicho a EFE que no ha recibido este auto y que en cualquier caso ella no puede "presionar" a su cliente, cuyas instrucciones tiene que seguir, cuando además cree que su posición es "jurídicamente defendible".

Ha recordado además que la actriz ha presentado una querella contra Íñigo Errejón por presuntas calumnias con publicidad debido a su actitud y a sus declaraciones en este proceso y en la causa por presunta agresión sexual a la actriz.

Por su parte, fuentes de la defensa de Errejón, cuya letrada es Eva Gimbernat, han explicado a EFE que si Mouliaá no acude "procede el dictado de una orden de detención y deducción de testimonio por delito de desobediencia a la autoridad", dada su "negativa contumaz a comparecer ante la autoridad judicial a pesar de los apercibimientos recibidos".

Han precisado estas fuentes que la firma del supuesto contrato laboral es posterior a la citación con los apercibimientos, y temen que en realidad la actriz "ha huido del país".

En esta causa han declarado varios testigos y el exportavoz de Sumar, que el pasado 24 de abril ratificó la querella por calumnias contra Mouliaá, recalcando que no extorsionó a nadie en la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual.