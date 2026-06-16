Cerdán dio «instrucciones verbales» al PSOE para pagar gastos de la ‘cloaca’

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha señalado que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán dio la orden de que «cualquier viaje» solicitado por la exmilitante socialista Leire Díez «se tuviese por autorizado» y se sufragase con «los recursos del partido», localizando seis desplazamientos entre abril y agosto de 2024. En un nuevo informe, la Unidad Central Operativa (UCO) recoge viajes de Díez a Bilbao, Zaragoza, Jerez de la Frontera y Santander, en avión y en tren. Uno de ellos, el de Zaragoza, lo compartió, precisan, con el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado por el juez instructor Santiago Pedraz como presunto miembro de la supuesta red que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

El último de los localizados habría tenido lugar el día 26 de agosto de 2024 y Díez habría acudido desde Santander hasta Madrid, agregando los agentes que lo hizo para mantener una reunión con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. «Dile a Pepe que a las 12. Que me han retrasado el avión a las 10», le escribió a su abogado.

Los agentes indican que, ante el requerimiento de información emitido por la Audiencia Nacional, el PSOE entregó el «Informe sobre la gestión de los gastos de viajes en el PSOE relativos a Santos Cerdán y otras personas durante los años 2024 y 2025».

Ese informe explicaba que, como máximo responsable de la Organización, Cerdán «no requería de autorización alguna para la contratación de medios de transporte y alojamientos», señalan.

Y respecto a Díez, exponen que Cerdán «habría ordenado verbalmente que cualquier viaje solicitado por la misma se tuviese por autorizado». «Así las cosas, Leire se comunicaba directamente con el personal de la Secretaría de Organización para que fuesen reservados los viajes que necesitaba, sin que sus peticiones necesitasen una ulterior supervisión», añaden.

La UCO cita del informe elaborado por el PSOE que Cerdán «dio instrucciones verbales a su personal de apoyo para autorizar cualquier viaje solicitado por Leire Díez, de tal forma que esta se comunicaba personalmente con el personal de la Secretaría para, verbalmente o mediante WhatsApp, solicitar viajes que a su vez se encargaban a la agencia de viajes».

Asimismo, los investigadores explican que el requerimiento judicial de información se extendió a una agencia con la que el PSOE mantenía un convenio para la gestión de viajes y expresan que su respuesta «confirmaría la existencia de los viajes enumerados».

La agencia aportó correos electrónicos que contenían solicitudes de reserva de los viajes y una de ellas, indican, es «de especial interés por ratificar que sería Cerdán quién habría autorizado que Leire hiciese uso de los recursos del partido para viajar».

«Es una ‘orden’ directa del secretario de Organización. No sé más... Por favor emite en cuanto tengas la autorización. Gracias», fue uno de los correos entregados por la empresa.

La UCO también da cuenta de que la aportación de documentación referida a las relaciones comerciales del PSOE con una serie de abogados, entre ellos Jacobo Teijelo, investigado en el caso.

Recuerdan que Teijelo se habría integrado en la supuesta organización al participar en la línea de actuación vinculada a causas judiciales sobre el sector de los hidrocarburos y que habría emitido, al menos, tres facturas por 125.000 euros.

«Igualmente, en el Drive de Leire se halló un documento que parecía corresponderse con una nota de encargo profesional mediante la cual, el PSOE, representando por Ana María Fuentes —gerente investigada— y Teijelo, ampararían tales pagos», agregan.

La UCO indica que la iniciativa de contratar este servicio habría nacido de Cerdán, que también habría asumido la supervisión y control de la prestación efectiva de los servicios, «conforme a la respuesta al requerimiento formulada por el PSOE». El mismo proceder habría tenido lugar al contratar servicios del despacho del abogado Ismael Oliver y de la consultora del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías, igualmente investigados en la causa.

Los agentes añaden que Teijelo aportó el 28 de mayo por correo electrónico, tras el requerimiento de información, dos facturas adicionales —de 26.500 euros cada una— de las que «no existe constancia entre la documentación aportada por el PSOE». «El concepto de las facturas apuntaría a la continuación de la prestación de servicios jurídicos en el marco de la nota de encargo. No obstante, tales facturas, a diferencia de las anteriores, no se encontrarían recogidas en la contabilidad aportada por el PSOE».