El juez ordena la detención de Mouliaá por no comparecer por la querella de Errejón

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El juez de Madrid Arturo Zamarriego dio el paso este martes y ordenó la detención de Elisa Mouliaá por desobedecer el mandato de comparecer como investigada por la querella de Íñigo Errejón por presuntas calumnias. Una causa abierta en el marco del procedimiento por presuntos abusos sexuales cometidos por Errejón contra la actriz en otoño de 2021, cuyo enjuiciamiento está pendiente de la decisión que tome la Audiencia Provincial de Madrid tras deliberar sobre los recursos presentados por las partes.

La nueva incomparecencia este lunes de Mouliaá, pese al apercibimiento de arresto por parte del juez tras consumar dos ausencias previas por motivos personales, ha llevado al instructor a tomar esta decisión para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la pongan a disposición de la autoridad judicial cuando regrese a España. Tal y como avanzó la actriz, en la actualidad se encuentra en Dubái por asuntos profesionales y, pese al intento de su abogada de que compareciera este lunes por videoconferencia, el juez lo rechazó de plano.

En su resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, Zamarriego decreta la detención y presentación ante el juzgado "al objeto de ser oída en declaración en calidad de investigada" y avanza que, una vez se realiza este trámite, será puesta en libertad si no estuviere privada de la misma por otra causa penal o motivo legal. La orden de detención estará vigente durante un periodo de cinco años.

En todo caso, el instructor ordenó también que se deduzca testimonio de lo actuado, esto es, que se expidan copias del expediente de actuación para que sean remitidas al decanato del juzgado, con el objetivo de "que se proceda a su registro y posterior reparto conforme a las normas establecidas", en caso de que la reiterada incomparecencia "pudiera constituir un delito de desobediencia a la autoridad judicial".

Recuerda el auto que el pasado 14 de mayo acordó citar a la actriz como investigada "bajo apercibimiento expreso" de que podría ser detenida y conducida a la sede judicial si no comparecía, como al final ocurrió. Aunque estaba citada por tercera vez en el marco de la querella de Errejón por presuntas calumnias, Mouliaá se ausentó con el argumento de que estaba trabajando en Oriente Próximo, "donde las comunicaciones son limitadas o inexistentes".

Fraude de ley Tampoco acudió a las otras dos citaciones anteriores, primero el pasado 27 de marzo y después el 24 de abril siguiente. En esa última ocasión, Mouliaá alegó que presentaba "un cuadro ansioso-depresivo relevante agravado por su situación judicial y mediática" que le impedía declarar. Sin embargo, el juez resaltó que fue reconocida el 26 de abril por un médico forense que acudió a su domicilio, "quien informó que estaba plenamente capacitada para declarar".

De hecho, en otro auto, Zamarriego criticó que la actriz "trata de 'montar' como sea una causa de recusación (contra el juez) que no está prevista en la ley que no persigue otro fin distinto a las dilaciones del procedimiento y, en consecuencia, se está realizando en un claro y manifiesto fraude de ley".

La querella interpuesta por la defensa de Errejón fue admitida a trámite después de que Mouliaá le acusara en televisión y en redes sociales de tratar de extorsionar a dos testigos de la causa en la que se investiga un supuesto delito de abuso sexual continuado. La Fiscalía Provincial de Madrid considera que no hubo delito porque los hechos fueron consentidos, mientras que la defensa de la actriz y la acusación popular -la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive)- piden tres años de cárcel y 30.000 euros de indemnización. 06/16/18-37/26