El PP pedirá este miércoles a Cuerpo que aclare al Congreso si percibe un golpe de Estado contra el Gobierno

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El PP pedirá este miércoles al vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, que se pronuncie en el Pleno del Congreso sobre si vislumbra un golpe de Estado contra el Ejecutivo, como parecen insinuar otros dirigentes socialistas a cuenta de las investigaciones judiciales que afectan al PSOE, y también interrogará a la vicepresidenta segunda y referente de Sumar, Yolanda Díez, si va a seguir sosteniendo el Gobierno de coalición en estas circunstancias.

Será la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, quien se dirija al vicepresidente primero y ministro de Economía para que diga si "hay en marcha un golpe de Estado contra el Gobierno". Con ello quiere saber si Carlos Cuerpo respalda las recientes palabras del ministro de Transformación Digital, Óscar López, de que "hay jueces que prevarican"; las del ministro de Transportes, Óscar Puente, que dijo que en el Poder Judicial "hay quienes quieren acabar con el Gobierno de España"; o las de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que habla de un "calendario judicial" para derribar al Ejecutivo antes del verano.

En la misma línea, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, interrogará al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, si "cree que está cumpliendo su responsabilidad como ministro", según consta en el registro de preguntas.

HASTA CUÁNDO VA A APOYAR YOLANDA DÍAZ

Paralelamente, el PP quiere acorralar a Sumar con el objetivo conocer su línea roja para abandonar el Gobierno tras los últimos casos de corrupción en el PSOE. Así, el portavoz adjunto del PP Jaime de Olano buscará este miércoles que su máxima referencia actual, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le diga "qué hace falta para que dejen de sostener al Gobierno".

Asimismo, el Grupo Popular ha registrado una interpelación urgente para ser debatida este miércoles en el Pleno dirigida al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre "la insostenible situación del Gobierno de España y sus responsabilidades en la misma".

Por parte de Vox, su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha registrado una pregunta al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que interpelará: "¿Qué más van a hacer contra los españoles?".