Anticorrupción pide retirar el pasaporte a Zapatero y firmas cada 15 días tras declarar en el 'caso Plus Ultra'

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España).César Vallejo Rodríguez

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la retirada del pasaporte al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como que tenga que firmar cada dos semanas en sede judicial, tras su declaración como investigado en el 'caso Plus Ultra' que instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas al término del interrogatorio, que se ha extendido durante tres horas. Esas mismas fuentes han señalado que el expresidente del Gobierno ha negado ante el juez Calama haber ejercido influencia para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

La acusación popular que lidera el PP ha solicitado lo mismo que el Ministerio Público y ha trasladado que Vox, Hazte Oír y Iustitia Europa --otras acusaciones personadas-- abogan por la prisión provisional para el expresidente, de acuerdo con las mismas fuentes.

Ahora es el juez Calama quien tiene que resolver sobre las solicitudes planteadas por el Ministerio Fiscal y las acusaciones populares, quienes han podido trasladar sus solicitudes en una vistilla de medidas cautelares después de que el expresidente haya terminado su declaración. A las 13.00 horas, Zapatero ha abandonado la Audiencia Nacional.

Zapatero ha llegado este miércoles a las 8.48 horas a la Audiencia Nacional para declarar por el rescate de la aerolínea y su supuesta influencia para que se concediera, así como sobre las joyas que le fueron incautadas en una caja fuerte de su despacho y cuya tasación preliminar se estima en 1,3 millones de euros, un extremo por el que ha rechazado responder.

El expresidente ha accedido por la puerta principal del edificio, la usada por los jueces, en lugar de la habitual para los visitantes, tras una petición realizada por Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad y que fue autorizada por la Audiencia Nacional.

Calama acordó interrogar a Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reivindicado este miércoles su inocencia, ha asegurado que siempre ha actuado "con decencia y honradez" y ha pedido en un comunicado a los ciudadanos que confíen en él porque "la verdad se abrirá paso".

Según ha explicado tras declarar como imputado en la Audiencia Nacional en la causa de Plus Ultra, ha presentado al tribunal "una autorización universal voluntaria" para demostrar que no tiene fuera del país sociedades, dinero, productos financieros u otros activos con titularidad suya directa o indirecta.

"No tengo absolutamente nada fuera de España", subraya.

Zapatero comienza su comunicado dando las gracias a los periodistas por la espera, y también a la ciudadanía, tras haber guardado silencio durante 29 días, "preparando este momento y los que vendrán".

Señala que calló por respeto a la Justicia y al juez, que era quien primero debía escucharle, y asegura que en los próximos días irá dando las explicaciones oportunas.

"Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza", subraya.

Asegura que, cuando uno se sabe "completamente inocente" y confía plenamente en la Justicia, "lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada" si cree las cosas que se afirman sobre él.

Por ese motivo se dirige a todos esos ciudadanos y les pide confianza: "No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán", concluye.