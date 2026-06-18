Zapatero no convence al juez

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo, Almudena Santos, Javier Arias Lomo Madrid Creado: Actualizado:

Fueron tres horas de una declaración ante la Audiencia Nacional sin precedentes, porque nunca antes quien dirigió el Gobierno del país había tenido que personarse ante la justicia como imputado en un procedimiento penal. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero salió este histórico miércoles del interrogatorio del magistrado José Luis Calama con sus derechos intactos como hombre libre, un alivio para él y, por extensión, para el Gobierno y el PSOE. Pero sin haber conseguido despejar, en palabras del juez en su auto de cuatro folios, las sospechas fundadas que han conducido a su insólita imputación.

Zapatero podrá seguir moviéndose sin ningún tipo de restricción, también en el extranjero, porque Calama entiende que dada la «notoriedad pública» del exmandatario socialista el riesgo de que pueda darse a la fuga es inexistente. Por eso, rechazó este miércoles retirarle el pasaporte, prohibirle salir de España o imponerle comparecencias quincenales tras su declaración como investigado en el caso Plus Ultra. El instructor descartó así todas las medidas cautelares reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción y por las acusaciones populares; incluido el ingreso en prisión preventiva que pedían parte de ellas. Pero al mismo tiempo quiso dejar claro que la declaración que acababa de escuchar no ha debilitado la causa. Todo lo contrario. El auto sostiene que Zapatero «no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad» que motivaron su imputación.

La resolución deja a Zapatero sin restricciones personales, pero mantiene intacto el procedimiento. Calama no aprecia riesgo de fuga ni peligro de destrucción de pruebas, pero afirma «sin lugar a duda» que concurre en este momento procesal el presupuesto de indicios suficientes para continuar investigando. La decisión, por tanto, no es un aval a sus explicaciones, sino un rechazo a limitar sus derechos fundamentales sin un riesgo procesal concreto.

La Fiscalía había pedido comparecencias «apud acta» cada 15 días, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional. El PP, liderando la acusación popular agrupada, se adhirió a esa petición. Vox, Hazte Oír, Liberum e Iustitia Europa solicitaron subsidiariamente la prisión provisional. La defensa de Zapatero se opuso a todas las medidas. Calama rechaza unas y otras.

El juez abrió el auto de libertad del expresidente con una advertencia de principio: la adopción de una cautelar exige siempre un juicio «especialmente riguroso» porque implica una «restricción anticipada de derechos fundamentales». No basta, explica, con la gravedad de los delitos investigados ni con la alarma que pueda producir el caso. Hace falta que concurran dos elementos: indicios fundados de criminalidad y un «riesgo procesal real y acreditado».

El primero, para Calama, existe. Y lo dice con claridad. El magistrado sostiene que la declaración de Zapatero no ha desmontado el cuadro indiciario de la causa, que procede de «diversas y distintas fuentes de prueba». Entre ellas cita el contenido de los dispositivos intervenidos en entradas y registros, la trazabilidad de transferencias bancarias relacionadas con fondos procedentes de la ayuda pública concedida a Plus Ultra, el uso de sociedades mercantiles «indiciariamente instrumentales» para canalizar pagos, el análisis preliminar del dispositivo remitido por las autoridades de Estados Unidos y el hallazgo de joyas en la oficina de Ferraz.

Ese último frente ocupa ya un lugar propio en el razonamiento del juez. Calama recuerda que en la oficina de Zapatero fueron halladas piezas de joyería cuyo valor supera 1,3 millones de euros «sin que, a día de hoy, se haya acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera». El expresidente no declaró sobre ese asunto durante su comparecencia. Su entorno sostiene que prepara una pericial propia para rebatir la valoración de Ansorena y aportar documentación sobre la procedencia del ajuar.

La causa, subraya el juez, está todavía en una fase «embrionaria». Los indicios actuales pueden evolucionar en dos direcciones: consolidarse con nuevas diligencias o «disiparse» si la investigación incorpora pruebas que los contrarresten. Pero, por ahora, Calama deja escrito que son suficientes para mantener viva la causa y seguir investigando los delitos que apuntan los hechos: tráfico de influencias, blanqueo, falsedad documental, apropiación indebida y organización criminal en la pieza principal, y delito fiscal y contrabando en la pieza separada de las joyas.

La razón para no imponer cautelares está en el segundo requisito: el riesgo procesal. Ahí Calama no ve base suficiente. El auto destaca que Zapatero es una persona de «pública notoriedad», una circunstancia que «dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento». Su visibilidad pública, su arraigo en España y la ausencia de indicios de intención evasiva excluyen, según el juez, la existencia de un riesgo de fuga «real y actual».

Tampoco aprecia riesgo de ocultación o destrucción de pruebas. El magistrado razona que los elementos relevantes ya han sido intervenidos y que la investigación no depende ahora de actuaciones que el expresidente pueda obstaculizar. La Udef ha registrado su oficina, ha intervenido documentación y efectos, ha incorporado material procedente de Estados Unidos y ha analizado movimientos bancarios y sociedades. En ese contexto, concluye, no hay una necesidad real de supervisión judicial periódica.

Calama dedica varios párrafos a explicar por qué no basta la gravedad abstracta del caso para imponer medidas. Las comparecencias quincenales, dice, solo se justifican si existe un riesgo de fuga que pueda neutralizarse mediante control regular. La retención del pasaporte y la prohibición de salir del país son todavía más intensas porque afectan directamente al derecho a la libre circulación. Y la prisión provisional, aunque planteada solo por algunas acusaciones de forma subsidiaria, aún más estricto.

La frase más relevante del auto llega al final del razonamiento: imponer comparecencias, retener el pasaporte o prohibir la salida de España «no resulta necesaria» porque no existe un riesgo procesal que deba ser conjurado. A juicio de Calama, acordar esas medidas supondría una «restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación», incompatible con el principio de proporcionalidad y con la prohibición de convertir las cautelares en una «pena anticipada».

La resolución, sin embargo, sí impone una obligación mínima de localización. Calama requiere a Zapatero para que, en el plazo de una audiencia desde la notificación del auto, facilite un número de teléfono móvil y un correo electrónico que permitan su «inmediata localización» por el juzgado. Esos datos serán incorporados a una pieza reservada para que no acaben en la prensa.