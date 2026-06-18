El juez rechaza pedir por ahora información a EE UU sobre el móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sostiene un papel con un mensaje de Hugo 'El Pollo' Carvajal durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’.Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha rechazado de momento reclamar información a Estados Unidos sobre el acceso al teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea investigado en el caso, una diligencia que había solicitado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, también imputado por su presunta influencia en el rescate de 53 millones concedido por el Gobierno a la aerolínea.

En un auto recogido por Europa Press, Calama desestima así la petición de Zapatero, que a través de un escrito le había instado a pedir a Estados Unidos más detalles acerca de la intervención de celular, el acceso a la información del mismo, los métodos de clonado y la remisión del contenido a España, al plantear "dudas razonables" en el respeto a las garantías procesales.

Calama argumenta que no es posible efectuar "una valoración fundada" sobre la petición de información sobre el móvil de Reyes hasta que Estados Unidos no conteste a la reclamación de "cooperación jurídica" que el juez envió hace unas semanas, en la que pedía al país norteamericano utilizar como "medio de prueba" el contenido del teléfono del empresario venezolano.

El contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, quien se encuentra en paradero desconocido y sobre el que pesa una orden de busca y captura por parte de Interpol, constituye una de las principales fuentes de prueba sobre las que se ha erigido el caso.

En el auto, Calama también desestima algunas diligencias solicitadas por la acusación popular unificada liderada por el PP, entre ellas la citación como investigados del exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García o la del exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura, en su caso como testigo.

El magistrado avanza que adopta estas medidas sin perjuicio de poder valorar su pertinencia, utilidad y necesidad conforme avance la instrucción del caso, que se encuentra en una fase incipiente.