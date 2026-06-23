Desalojada una de las cuatro torres de Madrid por una columna de humo en su interior

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han dado por extinguido el incendio que se ha declarado en la planta 25 de la torre Moeve, situada en el complejo de las cuatro torres, y que ha obligado a evacuar el edificio, según ha informado la Delegación del Gobierno.

El fuego se ha declarado alrededor de las 17:00 horas de este martes en la planta 25 del edificio, que alberga cuartos técnicos, y en estos momentos los Bomberos se encuentran revisando el interior.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y del Samur-PC, que ha atendido a dos trabajadores por inhalación leve de humo y a una transeúnte con una crisis de ansiedad, que han sido dados de alta en el lugar de los hechos sin necesidad de traslado hospitalario.

La columna de humo que ha generado el incendio en este edificio es visible desde varios puntos de la capital.

Durante la extinción del incendio, tres trabajadores del edificio han permanecido confinados en espacios seguros de distintas plantas, con los que ha habido comunicación constante y que han sido evacuados sin incidencias, según la Delegación del Gobierno.

Como consecuencia del incendio se ha cortado el tráfico en el acceso al Paseo de la Castellana desde el nudo norte y la M-30, si bien se ha restablecido sobre las 18:15 de hoy.

La Policía Nacional ha desplegado el helicóptero Cóndor, que ha realizado tareas de vigilancia, así como las Unidades de Intervención Policial (UIP).

Otro incendio en diciembre de 2025

Inaugurada en mayo de 2009 y diseñada por el arquitecto Norman Foster, la Torre Moeve es el segundo edificio más alto de España con 248 metros, uno menos que su vecina torre de Cristal.

Es propiedad de Pontegadea, el brazo inversor del empresario Amancio Ortega, que compró a Bankia el edificio en septiembre de 2016.

La torre era propiedad de Bankia desde 2007, cuando se la compró a Repsol por unos 815 millones de euros, cuando aún estaba en construcción y poco antes del estallido de la crisis.

Además de la sede central de Moeve, el inmueble, una de las conocidas como cuatro torres de la zona norte de Madrid, también cuenta con oficinas de Amazon y otras compañías.

El incendio registrado este martes es el segundo que registra la torre en seis meses: el pasado 15 de diciembre, un fuego en un transformador en el sótano del edificio obligó a desalojar el edificio de manera preventiva, sin que se registrasen heridos.