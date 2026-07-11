El incendio forestal de Los Gallardos eleva a 6.600 las hectáreas quemadas

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La superficie afectada por el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería), con doce fallecidos, se ha elevado a 6.600 hectáreas por los avances registrados durante la pasada jornada, que obligaron a ampliar el perímetro ante la presencia de focos y frentes muy activos.

A pesar del incremento de la zona calcinada, el consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado este sábado desde el Puesto de Mando Avanzado que las actuales condiciones meteorológicas, con vientos débiles de dos kilómetros por hora y una humedad del 50 %, abren por primera vez una "ventana de oportunidad" para que los efectivos pasen de las labores de contención al ataque directo contra las llamas.

El balance de víctimas mortales se mantiene en doce fallecidos, tras precisar las autoridades que el resto de alertas de búsqueda corresponden a una veintena de ciudadanos "ilocalizados" temporalmente por sus familiares y las denuncias formales por desaparición se mantienen en siete.

En cuanto a la afección a la población, la cifra oficial de evacuados se sitúa actualmente en 1.448 personas, sin que tampoco se hayan producido nuevos desalojos nocturnos.