Un herido de gravedad por una cornada en la cara y once trasladados al hospital tras el quinto encierro de Sanfermines

Publicado por Agencias Pamplona Creado: Actualizado:

Un varón de 30 años ha sufrido una herida después de sufrir una cornada en la cara tras el quinto encierro de los Sanfermines 2026, protagonizado por toros de José Escolar. Se trata de un S.M.L, vecino de Alicante, que ha sido atendido en la Plaza de Toros de Pamplona. Por otro lado, un total de once corredores han sido trasladados este sábado al Hospital Universitario de Navarra.

El hombre presenta una herida por asta de toro con fracturas mandibulares y de apófisis pterigoides izquierda. Además, padece un intenso enfisema subcutáneo y profundo con moderado efecto masa sobre vía aérea. Su pronóstico es grave y ha pasado por quirófano.

Entre los heridos figura D.G.E., varón de 31 años y vecino de Fresnillo de las Dueñas (Burgos), que presenta fractura en la cabeza del radio y ha sido dado de alta. También ha resultado herido W.S.G., varón de 24 años y vecino de Quintanaortuño (Burgos), que ha sufrido una fractura de tobillo en la Plaza de Toros. Ha sido dado de alta.

Otro de los corredores atendidos, también de alta, es W.M., de 24 años y del Reino Unido, con una herida en la rodilla y contusión en el tobillo registrada en Mercaderes. D.T.M., varón de 50 años y vecino de Sarriguren, ha sufrido una fractura costal y traumatismo torácico en el Ayuntamiento y ha sido dado de alta.

M.V.G., varón de 23 años y vecino de Navas (Barcelona), ha sufrido una contusión en el codo sin deformación en Telefónica Norte; mientras que J.I.H., varón de 28 años y vecino de Bilbao, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico leve, también en el tramo de Telefónica.

En Espoz y Mina se han realizado otras dos asistencias a corredores heridos. A.L.F., varón de 25 años y vecino de Elche (Alicante), con una contusión en el tobillo izquierdo, y J.M.P., varón de 24 años y vecino de Ayora (Valencia), que sufre traumatismo en extremidad inferior leve.

Por su parte, J.S.V., varón de 74 años y vecino de Pamplona, ha sufrido erosiones en ambas rodillas y en las manos, además de un traumatismo craneoencefálico y contusiones en el tramo de Santo Domingo.

Finalmente, J.L.F., de 66 años y de Rieza (Segovia) ha sido atendido con un traumatismo en el brazo leve y ha sido dado de alta.

En cuanto a los corredores hospitalizados tras el encierro de este viernes, con toros de Álvaro Núñez, permanece ingresado en estado grave F.G.L, varón de 63 años y vecino de Zizur Mayor, quien sufrió una fractura de cadera izquierda en el tramo de Santo Domingo. También se encuentra ingresado, con pronóstico grave, M.C.M, varón de 65 años de Castro del Río (Córdoba), con un neumotorax bilateral ocurrido en la Plaza de Toros.

También continua hospitalizado, aunque con pronóstico menos grave y evolución favorable, H.C, alemán de 29 años, quien recibió una herida por asta de toro en húmero izquierdo en el tramo de Telefónica durante el encierro del pasado día 9.

Por el contrario, este viernes recibió el alta G.A.L, joven navarro de 23 años, que fue trasladado en el encierro del día 9 tras sufrir una fractura del seno frontal y huesos propios en la Plaza de Toros.