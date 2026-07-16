Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo mantendrá la orden de detención contra el expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la cual considera que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario.

Así lo han señalado fuentes jurídicas, las cuales han recordado que el Alto Tribunal, y en concreto el juez Pablo Llarena, siempre ha mantenido la orden de detención en aplicación de la ley de amnistía. En consecuencia, el artículo 1 establece que la amnistía no puede aplicarse a los delitos de malversación que se hubieran cometido para lograr un beneficio personal de naturaleza patrimonial. Así pues, el Supremo consideraba que Puigdemont sí cometió ese delito. Por ello mantuvo la orden en virtud de ese precepto y no porque considerara que la ley de amnistía podía ser contraria al derecho europeo o a la Constitución, recalcan las fuentes.

Desde el Supremo insisten en que se mantuvo la orden de detención porque aunque la ley de amnistía fuera conforme al derecho europeo, concordando con lo que ha sentenciado el TJUE, la norma española deja claro que no se aplica a los citados delitos de malversación. De esta forma, se apoyan en que esa circunstancia no cambia con la sentencia del TJUE.

Además, dejan claro que el fallo del tribunal europeo no obliga al Supremo a nada porque "nada dice que se enfrente a la decisión de no amnistiar que adoptó en su día el Tribunal Supremo", concluyen las fuentes consultadas.