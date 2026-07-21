Aguirre (PP) renunciará como diputado del Parlamento andaluz para dedicarse al Senado

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El expresidente del Parlamento andaluz Jesús Aguirre renunciará también a su escaño de diputado autonómico para dedicarse a las tareas en el Senado, ya que en el próximo pleno será nombrado como representante de la Cámara Alta por designación autonómica, cargo al que se dedicará de manera exclusiva.

Aguirre, quien ya ha renunciado también a la Presidencia de la Cámara autonómica, que ostentará a partir del próximo jueves la actual vicepresidenta primera, Ana Mestre, dejará igualmente su acta de parlamentario andaluz, lograda en las elecciones del 17 de mayo, y su escaño lo ocupará Míriam Ortiz (Lucena, 1969), la siguiente en la lista.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha confirmado este martes que "atendiendo a la experiencia" existente en el PP, lo "razonable" es que Jesús Aguirre, una vez que sea designado senador, se dedique a las tareas en esta institución de manera exclusiva, por lo que renunciará a su escaño.

"Llevamos mucho tiempo haciendo una transición en la que lo que intentamos, siempre que sea posible, es que cada compañero tenga una responsabilidad que esté definida en un espacio concreto y yo entiendo que (en este caso) será así", ha subrayado Repullo en rueda de prensa en Sevilla.

El pleno del Parlamento andaluz aprobará el próximo jueves los senadores autonómicos, que en el caso del PP van a recaer en el secretario general del grupo del PP en la Cámara Alta, Javier Arenas; los exdiputados andaluces Francisco Javier Oblaré y Virginia Pérez, y el ya expresidente del Parlamento andaluz Jesús Aguirre.