Arte por la diversidad: Spencer Tunick tiñe Las Palmas de Gran Canaria con un histórico desnudo colectivo LGTBI

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en el escenario de una de las creaciones más reivindicativas del célebre artista neoyorquino Spencer Tunick. El fotógrafo, reconocido a nivel mundial por sus monumentales composiciones de masas humanas sin ropa, ha presentado la instalación titulada 'Gran Spectrum', un homenaje directo a la comunidad LGTBI en pleno corazón del centro histórico de la ciudad.

Para llevar a cabo esta obra, Tunick ha recurrido a su sello de identidad: el desnudo colectivo. A través de la cuidadosa disposición de los participantes sobre el pavimento insular, el artista ha logrado plasmar de manera literal y simbólica los vivos colores de la bandera arcoíris, fusionando el arte contemporáneo, la arquitectura histórica y la defensa de los derechos y libertades de la diversidad sexual.