Arte por la diversidad: Spencer Tunick tiñe Las Palmas de Gran Canaria con un histórico desnudo colectivo LGTBI
El prestigioso fotógrafo neoyorquino ha reunido a decenas de participantes en el centro histórico de la capital grancanaria para dar forma a la instalación artística 'Gran Spectrum'
Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en el escenario de una de las creaciones más reivindicativas del célebre artista neoyorquino Spencer Tunick. El fotógrafo, reconocido a nivel mundial por sus monumentales composiciones de masas humanas sin ropa, ha presentado la instalación titulada 'Gran Spectrum', un homenaje directo a la comunidad LGTBI en pleno corazón del centro histórico de la ciudad.
Para llevar a cabo esta obra, Tunick ha recurrido a su sello de identidad: el desnudo colectivo. A través de la cuidadosa disposición de los participantes sobre el pavimento insular, el artista ha logrado plasmar de manera literal y simbólica los vivos colores de la bandera arcoíris, fusionando el arte contemporáneo, la arquitectura histórica y la defensa de los derechos y libertades de la diversidad sexual.