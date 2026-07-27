120 personas atendidas tras el incendio en el metro de Barcelona

Un incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona ha obligado a desalojar la estación de Glories y a cerrar la de El Clot. 120 personas han precisado de atención sanitarias tras el suceso en el metro de la ciudad condal. Previamente, el Sistema de Emergencias Médicas había activado a ocho ambulancias en la zona para atender a los heridos.
Según ha informado Protección Civil, el incidente ha ocurrido alrededor de las 18.00 horas y, posteriormente, se había activado la alerta del plan de emergencias Ferrocat.
Personas atendidas por los servicios sanitarios tras el fuego en el metro de la ciudad condal
Personas atendidas por los servicios sanitarios tras el fuego en el metro de la ciudad condal
Personas atendidas por los servicios sanitarios tras el fuego en el metro de la ciudad condal
Personas atendidas por los servicios sanitarios tras el fuego en el metro de la ciudad condal
Personas atendidas por los servicios sanitarios tras el fuego en el metro de la ciudad condal
Personas atendidas por los servicios sanitarios tras el fuego en el metro de la ciudad condal
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Personas atendidas por los servicios sanitarios tras el fuego en el metro de la ciudad condal
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