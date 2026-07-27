Diario de León

120 personas atendidas tras el incendio en el metro de Barcelona

El fuego en la catenaria de la línea 1 del metro de la ciudad condal ha obligado a desalojar la estación de Glories y a cerrar la de El Clot

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona que ha obligado a desalojar la estación de Glòries y a cerrar la de El Clot.

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona que ha obligado a desalojar la estación de Glòries y a cerrar la de El Clot.EFE

Publicado por
Agencias

Creado:

Actualizado:

Un incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona ha obligado a desalojar la estación de Glories y a cerrar la de El Clot. 120 personas han precisado de atención sanitarias tras el suceso en el metro de la ciudad condal. Previamente, el Sistema de Emergencias Médicas había activado a ocho ambulancias en la zona para atender a los heridos. 

Según ha informado Protección Civil, el incidente ha ocurrido alrededor de las 18.00 horas y, posteriormente, se había activado la alerta del plan de emergencias Ferrocat. 

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de BarcelonaEFE

Personas atendidas por los servicios sanitarios tras el fuego en el metro de la ciudad condal

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de BarcelonaEFE

Personas atendidas por los servicios sanitarios tras el fuego en el metro de la ciudad condal

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de BarcelonaEFE

Personas atendidas por los servicios sanitarios tras el fuego en el metro de la ciudad condal

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de BarcelonaEFE

Personas atendidas por los servicios sanitarios tras el fuego en el metro de la ciudad condal

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de BarcelonaEFE

Personas atendidas por los servicios sanitarios tras el fuego en el metro de la ciudad condal

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de BarcelonaEFE

Personas atendidas por los servicios sanitarios tras el fuego en el metro de la ciudad condal

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de BarcelonaEFE

Personas atendidas por los servicios sanitarios tras el fuego en el metro de la ciudad condal

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de BarcelonaEFE

Personas atendidas por los servicios sanitarios tras el fuego en el metro de la ciudad condal

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de BarcelonaEFE

Personas atendidas por los servicios sanitarios tras el fuego en el metro de la ciudad condal

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de BarcelonaEFE

Personas atendidas por los servicios sanitarios tras el fuego en el metro de la ciudad condal

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de BarcelonaEFE

Personas atendidas por los servicios sanitarios tras el fuego en el metro de la ciudad condal

tracking