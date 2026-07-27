120 personas atendidas tras el incendio en el metro de Barcelona

Incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona que ha obligado a desalojar la estación de Glòries y a cerrar la de El Clot.EFE

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Un incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona ha obligado a desalojar la estación de Glories y a cerrar la de El Clot. 120 personas han precisado de atención sanitarias tras el suceso en el metro de la ciudad condal. Previamente, el Sistema de Emergencias Médicas había activado a ocho ambulancias en la zona para atender a los heridos.

Según ha informado Protección Civil, el incidente ha ocurrido alrededor de las 18.00 horas y, posteriormente, se había activado la alerta del plan de emergencias Ferrocat.