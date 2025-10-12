¿Qué hacer hoy en León? Conciertos de la Jonde, Eutherpe y Canciones de la Transición

MÚSICA

Fundación Eutherpe. Concierto de piano del italiano Gianluca Faragli en la Fundación Eutherpe a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Auditorio Ciudad de León. La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), unidad dependiente del INAEM (Ministerio de Cultura), recalará en León los días 12, 13 y 14 de octubre. Los conciertos se celebrarán el domingo 12 de octubre a las 19.30 horas, el lunes 13 de octubre a las 19.30 horas y el martes 14 de octubre a las 19.30 horas. Acceso con invitación.

Canciones de la transición. A las 20.00 horas, en el teatro Benevivere en Bembibre, con una entrada de tres euros, se presenta el espectáculo Canciones de la transición, que reúne una selección de canciones compuestas por artistas de la transición, que decidieron luchar por sus libertades utilizando la música como argumento. Los cambios sociales siempre han estado ligados a la música.